В Харькове на два дня объявили желтую опасность: что происходит

Синоптики предупреждают о непогоде сегодня днём и в ближайшую ночь.

В Харькове на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 22 мая и в первой половине ночи 23 мая по городу ожидаются гроза, град, шквал со скоростью 15–20 м/с", – предупреждают синоптики.

По Харьковской области сегодня также будет гроза, местами град и шквал 15–20 м/с.

Из-за непогоды в Харьковской области объявлен I уровень опасности, желтый.

22 мая в Харьковской области ожидается переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможны град и шквалы 15–20 м/с. Ветер 5–10 м/с. Днем воздух по области прогреется до 27–32°, а в Харькове термометры покажут 28–30°.

23 мая сохранится переменная облачность. В течение дня прогнозируются кратковременные дожди и грозы, местами возможны град и шквалы до 15–20 м/с. Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура составит 15–20°, днем 25–30°.

24 мая в Харьковской области местами пройдут кратковременные дожди как ночью, так и днем. Кое-где ожидаются грозы, днем возможны град и шквалы 15–20 м/с. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 12–17°, днем 23–28°.

25 мая ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем снова возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер усилится до 7–12 м/с, местами днем порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью составит 11–16°, днем температура снизится до 21–26°.

