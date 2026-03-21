США уничтожили радарную базу, с которой Иран отслеживал танкеры в Ормузском проливе, – CNN

Удары по подземному объекту у побережья ограничили способность Ирана угрожать свободе судоходства.

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские удары якобы приводят к "устойчивому снижению" способности Ирана и Корпуса стражей исламской революции блокировать судоходство в Ормузском проливе. Как сообщает телеканал CNN, об этом заявил адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США (CENTCOM).

"Поскольку мы работаем бок о бок, мы также остаемся сосредоточенными на устранении многолетней угрозы свободной торговле со стороны Ирана в пределах всего Ормузского пролива", – подчеркнул Купер в видео, опубликованном в сети X.

Как подчеркнул адмирал, поражение иранского подземного объекта вдоль береговой линии "уничтожило разведывательные опорные станции и радиолокаторы ракет, которые использовались для наблюдения за движением судов".

"В результате этого ослаблена способность Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него", – отметил Купер.

Блокада Ормуза

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал страны-члены НАТО за то, что они отклонили его требования направить военные корабли для сопровождения нефтяных танкеров через пролив.

Также сообщалось, что администрация Трампа якобы рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив.

