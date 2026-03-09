Растительность постепенно мигрирует на северо-восток: ученые объяснили, что это означает для планеты

По мнению ученых, это свидетельство того, что живая поверхность планеты реагирует на изменения окружающей среды и перестраивается под их влиянием.

Растительность Земли постепенно смещается на северо-восток. Такой вывод сделали исследователи после того, как десятилетиями анализировали спутниковые снимки, на которых фиксировался зеленый покров планеты. Об этом пишет Earth.com.

В исследовании Лейпцигского университета, которое увидело свет в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые выяснили, что за последние десятилетия глобальный центр сезонного роста растений - своеобразная точка баланса всей растительности Земли - постепенно сместился. По их мнению, это свидетельствует о том, что живая поверхность планеты реагирует на изменения окружающей среды и перестраивается под их влиянием.

Как движется "зеленая волна"

По словам ученых, каждый год растительность Земли формирует сезонную волну роста. Летом точка ее баланса перемещается на север, зимой - на юг. Примерно в середине июля этот центр оказывается недалеко от Исландии, тогда как в конце февраля или в начале марта - у побережья Либерии в Западной Африке. Такая траектория повторяется каждый год, но в целом она постепенно смещается.

Именно благодаря этому показателю ученые смогли отследить даже незначительные глобальные изменения, которые сложно заметить на локальном уровне.

Ученые "взвесили" растительность планеты

Чтобы сравнить данные за разные годы, исследователи использовали метод, который условно "взвешивает" растительность. Территории с большим количеством листьев они рассматривали как "более тяжелые", что позволило рассчитать так называемый центр масс растительности для каждого дня наблюдений.

"Если представить Землю шаром и поместить ее в спокойную воду, центр масс всегда будет направлен вниз", – пояснил профессор экологических данных Лейпцигского университета Мигель Махеча.

Благодаря такому подходу ученые смогли сравнивать изменения растительности в разные сезоны и десятилетия.

Неожиданное смещение на восток

Исследователи заметили, что в целом центр растительности постепенно смещается на восток. По их мнению, это связано с ростом зеленого покрова в таких странах, как Китай, Индия и Россия. В этих регионах плотная растительность создает своеобразное "притяжение", смещая баланс.

Роль углекислого газа

Одной из причин этих глобальных изменений может быть повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. Дополнительный CO₂ помогает растениям более эффективно осуществлять фотосинтез, поскольку углерод становится менее ограниченным ресурсом.

Также, по мнению исследователей, на рост растительности влияют более длительные вегетационные сезоны и более активное использование земель в сельском хозяйстве. Впрочем, этот процесс имеет свои ограничения. Засухи, лесные пожары, сильная жара и другие экстремальные явления могут, наоборот, подавлять рост растений или уничтожать их.

Почему важно Северное полушарие

Большая часть растительности Земли расположена именно в Северном полушарии. Поэтому изменения в этом регионе оказывают наибольшее влияние на глобальный баланс. В частности, исследования показывают, что с повышением температуры весенний рост растений начинается раньше, а осенью они дольше остаются активными.

В новом исследовании ученые также заметили, что центр растительности продолжает смещаться на север даже в периоды, когда должен был бы двигаться в противоположном направлении.

Скорость изменений растет

Отмечается, что особенно быстрые изменения произошли в последние десятилетия. С 1983 по 2021 год центр растительности смещался на север в среднем на 1,6–2,4 км ежегодно. Однако после 2010 года темпы значительно возросли – в некоторые периоды смещение составляло около 14,5 км в год.

Это означает, что природные системы, сельское хозяйство и экосистемы могут столкнуться с более быстрыми изменениями сезонных циклов, чем ожидалось, пишет издание.

Что показывают климатические модели

Чтобы спрогнозировать дальнейшие изменения, исследователи применили тот же метод к климатическим моделям. Шесть моделей системы Земли подтвердили общую тенденцию смещения центра растительности на север и восток.

При этом сценарии с высокими выбросами парниковых газов показывают еще более сильное смещение на восток. В то же время результаты разных моделей значительно отличаются, поэтому ученые подчеркнули важность дальнейших наблюдений.

По мнению исследователей, дальнейшие наблюдения помогут понять, продолжит ли "зеленый центр" Земли двигаться на северо-восток или этот процесс со временем замедлится.

