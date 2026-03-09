Какие цветы идеально растут в горшках и контейнерах: садоводы назвали топ-8

Эти цветы будут радовать ваш глаз весной.

Если вы хотите иметь больше весенних цветов, то горшки и контейнеры являются отличным способом добавить ярких красок вашему саду. Поэтому эксперты по садоводству рассказали о цветах, которые лучше всего подходят для выращивания в таких условиях, передает martha stewart.

Гвоздика

Чаще всего гвоздики бывают белого, розового или красного цвета, с одинарными или махровыми цветками. Они напоминают небольшие кусты, засеянные цветочными стеблями.

"Гвоздики, как многолетние, так и однолетние, прекрасно подходят для придания цвета. Они хорошо переносят холодную погоду и имеют прекрасный пряный аромат", - отметила Линн Акерман, менеджер теплицы и садовник в Lyman Estate.

Видео дня

По ее словам, эти цветы также прекрасно подходят для опылителей и привлекают как бабочек, так и пчел.

Вереск

Вереск обычно имеет розовые и белые цветы, а также обильно цветет с весны до осени. В контейнере стебли могут выходить за края, придавая цветам идеальный вид сада в стиле коттеджа.

Кроме того, это растение имеет вечнозеленые листья, которые очень красиво смотрятся, когда другие цветы еще не распустились.

"Сажайте на солнце или в полутени и дайте ей немного подсохнуть между поливами", - советует Акерман.

Африканские маргаритки

Эти цветы бывают разных цветов, от розового и белого до фиолетового и желтого. Существует также впечатляющее разнообразие узоров и форм лепестков на выбор.

"Они такие очаровательные и яркие, что добавляют идеальный яркий акцент любому контейнеру. Контрастные цвета помогают разбавить горшок, а зеленые листья блестящие и пышные", - говорит Лора Дженни, дизайнер садов и основательница Inspired Garden.

Также известно, что африканские маргаритки чувствительны к морозу и нуждаются в полном солнце, чтобы хорошо цвести.

"Срезайте отцветшие цветы, чтобы продлить период цветения. Они создают красивое зрелище", - рекомендует Акерман.

Виолы

Если вы ищете цветок с прекрасным ароматом, который хорошо переносит холод, то виолы должны быть на первом месте в вашем списке. Поскольку они цветут ранней весной, они являются прекрасным спутником для тюльпанов, ведь их относительно небольшой размер дополняет более высокие стебли тюльпанов.

"Виолы бывают ярких, эффектных цветов, таких как синий, оранжевый, красный и желтый. И если вы будете обрезать отцветшие цветы, они будут цвести до самой жары лета", - отметила садовница.

Однако эти небольшие растения нужно хорошо поливать, чтобы они выглядели как можно лучше.

Английские маргаритки

Несмотря на то, что английские и африканские маргаритки принадлежат к семейству астровых, между ними есть значительная разница - первые гораздо компактнее и достаточно морозостойкие.

"Это милые, эффектные цветочки, которые низко растут и подходят для высадки в передней части контейнеров. Они хорошо переносят холод и их можно высаживать в саду, если вы когда-нибудь захотите их пересадить", - пояснила Акерман.

Также английские маргаритки имеют меньший выбор цветов, чем африканские, но все равно радуют глаз весной. Эксперты советуют не забывать обрезать отцветшие цветы, чтобы они цвели дольше в течение лета.

Львиный зев

Несмотря на то, что это растение короткоживущее, оно создает удивительный вид. Если обрезать отцветшие цветы, то вы получите цветение в течение большей части сезона.

"Просто нет других цветов, подобных львиному зеву - они придают вашим контейнерам такой причудливый шарм. Весной мы используем холодостойкие сорта, такие как Snapshot или Snaptini", - добавила Дженни.

Ранункулюс

"Ничто не привлекает внимание в контейнере больше, чем ранункулюс. Эти яркие цветы бывают разных цветов и высоты и выглядят мягкими, но выразительными и очаровательными", - делится Дженни.

Однако такое растение может быть чувствительным к жаре и влажности, поэтому если вы живете в прохладном климате, то цветы будут цвести немного дольше в этом сезоне.

"Просто обрежьте отцветшие цветы. А когда станет слишком жарко, вы можете добавить на их место другие цветы", - заверила эксперт.

Анютины глазки или Фиалка

Анютины глазки принадлежат к тому же роду, что и виолы, но имеют гораздо более крупные цветы и бывают почти всех цветов.

"Они являются неотъемлемой частью любой весенней композиции, которую я создаю. Они прекрасно заполняют пространство и имеют широкую гамму цветов", - рассказала Дженни.

Также анютины глазки очень устойчивы к холоду, поэтому если вдруг наступит резкое похолодание, то они могут выдержать, но им нужно полное солнечное освещение.

Другие советы по садоводству

Ранее садоводы рассказали, где никогда не стоит выращивать помидоры. В частности, они не советуют сажать помидоры в затененном месте, где растения будут расти тонкими и давать очень мало плодов.

Также садовница объяснила, как вырастить чеснок на балконе. Она отметила, что луковицы меньшего и среднего размера лучше всего растут в контейнерах, поскольку им не нужно много места.

Вас также могут заинтересовать новости: