Православный праздник сегодня в народе так и называют - Сорок святых.

9 марта по новому церковному календарю в украинской православной церкви вспоминают сорок Севастийских мучеников - воинов, которые приняли мученическую смерть за христианскую веру. В народе этот день имеет особые традиции и приметы - рассказываем, что принято делать в эту дату, какие существуют запреты, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Какой праздник сегодня церковный в новом православном календаре

По новому календарю ПЦУ 9 марта чтят память сорока Севастийских мучеников - воинов, которые приняли смерть за христианскую веру. Этот день считается одним из значимых в церковной традиции. Согласно старому стилю святых будут вспоминать 22 марта.

Севастийские мученики были воинами из города Севастия (ныне территория Турции). Они жили во II веке во времена правления императора Лициния. Сами воины участвовали во многих сражениях, прославились необычайной храбростью и исповедовали христианство - за исключением своего военачальника.

Когда император распорядился очистить войско от христиан, то военачальник приказал своим подчиненным принести жертву языческим богам. Однако они отказались отречься от своей веры. За это их посадили в тюрьму и хотели побить камнями. Согласно преданию, все это время воины молились, поэтому камни не причиняли им вреда.

Тогда мучители заставили христиан зайти без одежды в замерзшее озеро и оставили там на ночь. В это время на берегу специально растопили баню, чтобы соблазнить их теплом. Один из воинов не выдержал испытания и побежал к бане, но, переступив через ее порог, тут же умер. В тот же момент лед на озере растаял, вода стала теплой, а над головами воинов появились сияющие венцы. Увидев это, один из стражников уверовал и присоединился к мученикам. В итоге все они приняли мученическую смерть.

Кого еще почитают сегодня согласно новому церковному стилю: мученика Урпасиана, святого Кесария, брата святителя Григория Богослова, а также праведного Тарасия Ликаонийского.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в эту дату отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в староцерковном календаре и о главных традициях дня.

Обычаи и что нельзя делать сегодня

В праздник сорока Севастийских мучеников верующие стараются посетить храм, помолиться и поставить свечи. К святым обращаются с молитвами укрепить в вере, дать мужества и силы вынести все жизненные испытания. Также у святых просят помощи в трудные времена, защиты от отчаяния и поддержки для тех, кто выполняет воинский долг. Женщины традиционно молятся о защите своих отцов, мужей и сыновей.

В народе день так и называют - Сорок святых, он считается второй встречей весны (первую отмечали на Сретение, третью будут отмечать на Благовещение).

Один из обычаев этого дня - нужно испечь сорок булочек или печений в форме жаворонков. По поверьям, птицы символизируют души святых, летящие к Богу, а также скорый приход весны. Выпечкой следует угостить детей, соседей и родственников.

В церковный праздник сегодня не принято ссориться, сквернословить, обижать людей и животных, нельзя отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, зависть, жадность, лень и отчаяние. Праздник приходится на Великий пост, постящиеся продолжают придерживаться постных ограничений.

По народным приметам 9 марта нужно избегать тяжелой физической работы и домашних хлопот - нежелательно заниматься уборкой, стиркой, ремонтом или рукоделием, говорят, чт удачу "спугнешь".

Также в этот день не советуют давать или брать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности.

Погодные приметы на 9 марта

С датой связано много погодных примет:

какая погода сегодня - такой будет и в ближайшие 40 дней;

ветер теплый - к дождливому лету;

много галок и сорок - скоро будет по-настоящему тепло;

прилетели жаворонки или ласточки - весна будет ранней и урожайной.

Одна из самых известных примет говорит: если на Сороки насчитать 40 птиц, то год будет счастливым.

