Прожорливый китайский краб адаптируется к любой реке и вытесняет местную фауну

В Темзе заметили самку краба, которая высиживала около миллиона яиц.

Во многих европейских реках один маленький нелегальный пассажир из Восточной Азии тихо грызет берега, забивает трубы и вытесняет местную дикую природу, сообщает Econews.

Издание отмечает, что китайский мохнаторукий краб (Eriocheir sinensis) сейчас настолько распространен, что ученые относят его к самым вредным инвазивным видам в мире, а европейские городские водоемы находятся на первой линии фронта.

Вид краба

Как говорится в статье, этого краба легко узнать, поскольку его клешни покрыты густой коричневой "шерстью", похожей на пару шерстяных перчаток. Он обитает в эстуариях вокруг Желтого моря, большую часть жизни проводит в пресноводных реках, а затем направляется вниз по течению к солоноватой воде с целью размножения.

"Такой катадромический образ жизни позволяет ему заселять любые водоемы – от городских каналов до эстуариев, где ведется активное судоходство", – объясняет издание.

Его происхождение

Исследователи предполагают, что этот краб оказался так далеко от родного дома благодаря торговле. Личинки и молодые особи могут пересекать океаны в балластной воде, а взрослые особи переносятся для продовольственных рынков и даже аквариумов.

"После заселения вид быстро распространяется по речным сетям и каналам и может даже передвигаться по суше, когда на его пути стоят препятствия, такие как дамбы", - рассказывается в публикации.

К тому же, взрослые раки хорошо переносят загрязненную воду, широкий диапазон температур и различные уровни солености, как говорится в последнем отчете об оценке экологических рисков.

"На практике это означает, что эти выносливые животные могут без особых проблем жить под промышленным причалом, в пригородной дренажной канаве или на пасторальной пойме", - говорится в статье.

Чем краб опасен

Отмечается, что настоящей проблемой является то, как эти крабы роют землю. Они прорывают туннели в мягких берегах, выкапывая норы, длина которых может достигать около полуметра.

Примечательно, что со временем множество маленьких отверстий может ослабить дамбы и стенки каналов, как это делают термиты в деревянном доме.

Согласно оценкам рисков, например, в Нидерландах, рытье нор может вызвать эрозию, а в чувствительных местах даже разрушение берегов, что угрожает защитным сооружениям от наводнений и соседним сельскохозяйственным угодьям.

Как поделилось издание, инженеры замечают крабов как в трубах, так и в иле. В частности, в нижнем течении Темзы большое количество крабов появилось на входных решетках электростанций и других объектов.

Добавляется, что в Нидерландах крабы забивают оборудование на очистных сооружениях, вынуждая операторов чаще промывать системы и увеличивая расходы на техническое обслуживание. В конечном итоге это отражается на счетах за воду.

"С экологической точки зрения этот вид ведет себя как небольшой агрессивный оппортунист. Он питается водорослями, водными растениями, беспозвоночными и икрой рыб, а затем конкурирует с местными крабами и раками за убежище и пищу", - объясняет издание.

В статье говорится, что в Темзе сфотографировали самку краба, несущую яйца. Оказалось, что к ее нижней части было прикреплено около миллиона яиц.

"Умножьте это на растущую популяцию, и станет понятно, почему местные виды не успевают за ними", - отмечает издание.

По некоторым немецким оценкам, совокупный экономический ущерб от этих крабов составляет около 80 миллионов евро. В эту стоимость входит поврежденное оборудование, потерянная рыба и дополнительная работа по очистке водозаборных сооружений.

Как с ним можно бороться

Издание отметило, что ученые начали обращать внимание на единственную серьезную слабость краба - люди любят его есть.

В частности, в Китае этот вид является сезонным деликатесом, а в Европе рыбаки уже вылавливают крабов для экспорта и для диаспорных общин.

Поэтому зоологи из Музея естествознания и другие эксперты выдвинули прагматичную идею.

"Если популяции в таких реках, как Темза, сейчас достаточно велики, тщательно регулируемое кустарное рыболовство может помочь сдержать их численность, одновременно создавая доход для местных флотов", - объясняется в статье.

Однако органы здравоохранения призывают к осторожности. Например, Министерство рыболовства и океанов Канады предупреждает, что употребление в пищу сырых или недостаточно проваренных крабов может быть рискованным.

"На стол должны попадать только полностью приготовленные крабы из утвержденных районов, а некоторые зоны вылова были полностью закрыты", - поделилось издание.

Поскольку приготовление краба не остановит его размножение, ученые принимают меры, чтобы они не попали в те регионы, где их популяции еще нет.

