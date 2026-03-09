9 марта в Украине отмечается большой праздник, посвященный известному поэту.

Дата 9 марта невероятно важна для нашей страны, поскольку праздник сегодня в Украине посвящается самому известному украинскому поэту. В мире проводится торжество в честь популярной игрушки, а в храмах проводится богослужение в память о сорока христианских мучениках.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы празднуют День рождения Тараса Шевченко, величайшего украинского поэта с мировой славой. Его написанные более 200 лет назад стихотворения злободневно звучат даже сегодня. Знаменитый Кобзарь появился на свет именно в сегодняшнюю дату 1814 года.

В честь события мы сделали подборку трогательных, патриотических и любовных стихов, которы оставил потомкам Тарас Шевченко.

Какой сегодня праздник церковный

Православный календарь нового стиля посвящает 9 марта сорока мученикам из города Севастия, которые были солдатами императорского войска. Во времена преследования христиан они отказались примкнуть к язычникам, за что были убиты. Ранее по старому стилю в эту дату отмечали два обретения головы Иоанна Крестителя.

Понимание того, какой сегодня церковный праздник, дает верующим возможность провести день за молитвой. Упомянутым выше мученикам произносится молитва за воинов - верующие просят защитить военнослужащих на поле боя, залечить их раны и помочь отыскать без вести пропавших.

Какой сегодня праздник в мире

9 марта отмечается День рождения Барби, самой известной куклы и желанной для многих детей игрушки. В честь торжества проводятся вечеринки в стиле "розового гламура", а также выставки и распродажи редких моделей.

Также установлены такие международные праздники сегодня, как День искусственных зубов, День ди-джея, День Содружества наций и День соли.

Какой сегодня праздник народный

Древние приметы об этом дне составлены нашими предками, чтобы предсказать погоду на остаток весны:

солнце пригрело - заморозки окончательно прошли;

если реки освободились ото льда, то вскоре будет большая оттепель;

прогремел гром - в этом году ожидается скудный урожай;

если пошел снег или дождь, то в апреле густо зацветут деревья;

Славяне говорили, что к 9 марта наступает настоящая весна, а холода отступают. Хозяйки выпекали сорок лепешек или печений в форме птиц, которые несут тепло на крыльях. Выпечку делили между родными и соседями - такой нехитрый ритуал должен был ускорить наступление тепла.

Также в праздник сегодня придуман такой обычай на оздоровление: с утра следует умыться родниковой или колодезной водой.

Что нельзя делать сегодня

Древние верования гласят, что не стоит заниматься уборкой, иначе в доме не будет достатка. Серьезные неприятности ждут и тех, кто будет жесток к животным или нуждающимся людям. Еще не подходит праздник 9 марта для рукоделия.

Вас также могут заинтересовать новости: