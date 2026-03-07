Украина согласилась присоединиться к противовоздушной обороне стран Персидского залива и, прежде всего, американских военных баз в регионе, которые находятся под постоянными ударами со стороны Ирана. В свою очередь, Кремль не спешит спасать своего ближайшего союзника, хотя ослабление иранского режима бьет по РФ достаточно ощутимо – "параллельный импорт" и экспорт россиян через иранские порты потеряны. Так что, это уже тот "второй фронт"? Стоит разобраться.

Иранский кризис и раньше опосредованно влиял на украинские дела. Например, наши переговоры с РФ в ОАЭ отложили. Не говоря уже о поставках тех же "Шахедов" из ИРИ в РФ. Но теперь Украина имеет возможность нанести "удар" в ответ через прямую поддержку противников иранского режима. Это меняет очень многое как для нас, так и для мира.

О том, что украинские дроноводи направляются на Ближний Восток, заявил президент Зеленский, который предложил "обменять" наши дроны на арабские противоракеты для "Петриотов". Хотя еще днем ранее он требовал, чтобы арабские монархии заставили РФ пойти на прекращение огня, на что те вряд ли были способны, и что выглядело, скорее, как отказ из-за условия, которое невозможно выполнить. Однако, мнение Киева изменилось.

Глава ГУР Скибицкий конкретизировал, о чем идет речь сейчас – украинские специалисты не будут участвовать в боевых миссиях, но помогут наладить систему мониторинга и перехвата "Шахедов" и других иранских дронов. Financial Times уточняет, что переговоры ведутся с Пентагоном, а также с правительствами Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Якобы арабы рассматривают для себя противодроновый Merops от компании Эрика Шмидта (который разрабатывал их совместно с украинцами), а также украинские перехватчики производства "Диких шершней" и "Генерала Черешни".

То, что именно ОАЭ и Катар наиболее активны в поиске альтернативных "дронобойков", не удивляет. Потому что в Эмиратах уже присутствует украинская Fire Point (и эмиры знают, что покупают, на фоне истощения ПВО), а у Катара просто нет выбора, потому что ему нечем сбивать "Шахеды" и подобные дроны.

На днях в Катаре "мопеды" разбили американскую РЛС стоимостью в 1 млрд долларов. Хотя, по данным той же FT, до массированных атак дронами в этом году американцы считали их "незначительной угрозой". Так, после 4 лет войны в Украине у натовцев дроны до сих пор вызывают "вау-эффект" – эффект неожиданности.

То есть, Украина, которая несколько неуверенно открывает экспорт вооружений, может сразу выйти на "премиальные" азиатские рынки с самыми богатыми покупателями. Это, несомненно, плюс. Потому что у нас есть технологии и свободные производственные мощности, но нет средств. Если оборона будет сама себя финансировать, то мы будем только в выигрыше. Если, конечно, не будем вести себя как та "коза балувана" из известной сказки – не будем ставить потенциальным покупателям лишние условия и, наоборот, будем конструктивны.

И дело здесь не только в деньгах. Мы с арабами являемся конкурентами по противоракетным системам для "Петриотов". Потому что их производство "непугливые" американские производители, которые живут все еще в мирное время, обещают нарастить только "к 2030 году".

Но и нам, и арабам эти ракеты нужны "на вчера". И если арабы не будут их тратить на те же "шахиды" в таких небывалых объемах, то нам же потом больше ракет для американских ЗРК достанется.

Стоит добавить, что на фоне подготовки к иранской авантюре Пентагон осенью и зимой и без того сокращал нам поставки противоракет и ракет "воздух-воздух" для наших F-16. Еще одна "побочная" эта война для нас.

А ранее, во время предыдущего иранского кризиса, тысячи уже законтрактованных для нас ракет APKWS американцы передали Израилю. Это старые дешевые неуправляемые авиационные ракеты, которые после модернизации становятся управляемыми по лазерному лучу (но это в десятки раз дешевле противоракеты к "Петриоту").

Это наглядно показывает, что США неспособны обеспечить средствами ПВО всех своих "подопечных" даже в формате закупки. И если хотя бы часть этого спроса мы утолим сами, то это нам же будет только в плюс. Сотрудничество с арабами уменьшало бы для нас и для них эту проблему. Да и "зайти" на Ближний Восток в качестве спасителя – это значительно усилило бы наше влияние в регионе. Действительно стало бы нашим "козырем".

Неужели Кремль, который пока только наблюдает за этими процессами вокруг Ирана, допустит наш выход на новую "сцену" – или, скорее, на новый театр боевых действий против "оси зла"? Да, допустит.

Потому что Кремлю уже не до этого. Основой его влияния было засыпание деньгами потенциальных партнеров в Азии. Но если у тебя деньги "тю-тю", и ВВП проседает, то уже как-то не до украинских дронов у арабов и американцев.

Но, постойте, цены на нефть растут, Путин со своей "кодлой" неустанно декламирует "победные" заявления, а российский переговорщик Дмитриев прямо прогнозирует "нефть по сотке" - разве это не "звездный час" для россиян? На самом деле все сложнее.

Несмотря на кучу грозных заявлений из Тегерана и Москвы, реально "раскачать" нефть удалось только до 90 долларов за "бочку". Что тоже много, но, с учетом российских дисконтов в 25-26 долларов на каждый баррель, как писал Reuters, это все еще близко к уровню "бюджетного правила" РФ на 2026 год (59 долларов).

90 минус дисконт – это пока 65 долларов. Это больше 35-40 долларов, которые были в феврале, но до 100 долларов за Urals еще далеко. Да и эта цена установилась только на 7-й день войны с Ираном, а до этого было около 82 за баррель.

А чтобы россияне почувствовали изменения, нужно, чтобы прошло хотя бы 2-4 недели – именно столько идет танкер к покупателю. Пока же РФ выполняет старые "дешевые" контракты. Однако, действительно, динамика угрожающая.

Почему цены не растут так быстро, как все прогнозируют? Потому что есть "компенсаторы".

Ормуз заблокирован, но пока не полностью – около 5% судов через него проходят сейчас, а с учетом уменьшения интенсивности иранских ударов этот показатель, вероятно, скоро начнет расти.

Плюс есть обещания Трампа защитить торговые пути и запустить льготное страхование судов. Хотя это пока только обещания, но цены на нефть они, все же, несколько сдерживают. Как и увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии через Красное море. Плюс еще 1 марта ОПЕК+ проголосовала за увеличение добычи, а Китай, США и другие крупнейшие импортеры нефти уже имеют рекордные запасы и сейчас закупки они уменьшают, что сдерживает спрос.

Почему об этом так много говорим? Потому что для Украины цены на нефть – это еще одно "измерение" иранской и российской проблемы. И пока что выглядит так, что новая конъюнктура, если она не задержится надолго, вряд ли спасет Кремль от финансовых проблем.

Да, сейчас "на тоненького". Но на фоне, казалось бы, "звездного времени" Кремля, рубль заметно обесценивается по отношению к юаню (хотя должен был бы укрепляться), а российские биржевые индексы, после роста в первые дни, снова начали проседать. Российский кризис значительно глубже, чем показывает Кремль.

Хотя, вот, на днях появилась интригующая статистика, что ВВП РФ в январе упал на 2% (и это они еще "правильно" считают), на фоне "выброса" из ФНБ (Фонда национального благосостояния) аж 4 триллионов рублей за январь и выплат по старым долгам 244,4 миллиарда "деревянных" уже в феврале.

Несмотря на временные "радости", РФ сейчас буквально не имеет "сверхприбыли".

Потому что "бюджетное правило" и указывает на уровень нефтяных доходов, которые сразу "съедаются", и "сверхприбыли" (более 59 долларов за баррель нефти), которые идут в ФНБ в "закрома".

Короче говоря, РФ и свою "заначку" ускоренно "проедает", и в долг берет (а выплат по процентам все больше), и на текущие расходы все равно уже не хватает. Засыпать деньгами арабские монархии, помогать Ирану и другим своим "партнерам" россиянам все сложнее. И они, по крайней мере сейчас, реально не могут ничего противопоставить украинскому пакету "зерно плюс безопасность".

Да и сам Кремль не слишком спешит спасать своего ключевого официального союзника – Иран. Потому что россияне надеются, что углубление иранского кризиса еще больше "раскачает" цены на нефть. А еще – Путин не хочет лишний раз раздражать Трампа, который, при желании, мог бы ввести сейчас санкции против РФ и вообще "обнулить" слабые российские финансы.

В итоге, Украина должна воспользоваться выгодной конъюнктурой, чтобы и заработать, и получить себе мощные геополитические "карты" (влияние на Глобальный Юг), и еще больше ослабить влияние Кремля. Главное – не медлить.