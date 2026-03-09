Поставки оружия из РФ резко обвалились: в SIPRI назвали топ-5 экспортеров в мире

Германия обогнала Китай и стала четвертым по величине экспортером вооружений в 2021–2025 годах.

Объем экспорта основных видов вооружений в мире в 2021-2025 годы вырос на 9,2 процента по сравнению с предыдущим пятилетием (2016-2020 годы). Как отмечается в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), это самый большой рост с 2011–2015 годов. При этом Россия была единственной из 10 стран-поставщиков, чей экспорт вооружений сократился.

Топ-5 поставщиков оружия

На пять крупнейших поставщиков за этот период – США, Францию, Россию, Германию и Китай – приходилось 70 процентов всего экспорта вооружений.

В 2021–2025 годах Соединенные Штаты обеспечили 42 процента всех международных поставок вооружений, по сравнению с 36 процентами в 2016–2020 годах. В 2021–2025 годах США экспортировали оружие в 99 стран. При этом впервые за два десятилетия наибольшая доля американского экспорта оружия пришлась на Европу (38%), а не на Ближний Восток (33%). Тем не менее, крупнейшим получателем американского оружия стала Саудовская Аравия (12 процентов от общего объема американского экспорта). Украина - на втором месте с долей 9,4%.

Франция стала вторым по величине поставщиком с 9,8% мирового экспорта, экспорт вооружений увеличился на 21% в период с 2016–2020 по 2021–2025 годы.

Россия заняла третье место и была единственным из 10 крупнейших поставщиков, у которого экспорт вооружений сократился (-64%).

В целом доля России в мировом экспорте вооружений сократилась с 21% в 2016–2020 годах до 6,8% в 2021–2025 годах. В 2021–2025 годах Россия поставляла основные виды вооружений в 30 государств и 1 негосударственный субъект. Почти три четверти (74%) российского экспорта вооружений в 2021–2025 годах приходилось на три государства: Индию (48%), Китай (13%) и Беларусь (13%).

При этом Германия обогнала Китай и стала четвертым по величине экспортером вооружений в 2021–2025 годах, с долей в 5,7% мирового экспорта вооружений. Почти четверть всего немецкого экспорта вооружений (24%) пошла в Украину в качестве помощи (и еще 17% – в другие европейские государства).

В целом топ-10 списка основных поставщиков выглядит так:

США Франция Россия Германия Китай Италия Израиль Великобритания Южная Корея Испания

Совокупная доля экспорта Европы составила 28% – в четыре раза больше, чем у России, и в пять раз больше, чем у Китая.

Украина - главный получатель оружия в мире

По данным Sipri, Украина стала крупнейшим в мире получателем основных видов вооружений в 2021–2025 годах, получив 9,7 процента от общего объема мирового импорта вооружений/

Тремя крупнейшими поставщиками были США (41% украинского импорта оружия), Германия (14%) и Польша (9,4%).

