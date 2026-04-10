Война США и Ирана открыла окно возможностей для Украины, и она им воспользовалась, – FP

Часть украинского руководства изначально воспринимала удары США по Ирану как потенциально выгодный фактор.

Война между США и Ираном, начатая администрацией Дональда Трампа более месяца назад, на первый взгляд выглядит как кризис, который отвлекает внимание и военные ресурсы от Украины. Однако ситуация куда сложнее: для Киева она одновременно несёт как риски, так и потенциальные выгоды, пишет Foreign Policy.

Один из ключевых факторов – роль Ирана в войне России против Украины. Тегеран долгое время поставлял Москве ударные беспилотники, которые стали важным элементом российских атак. По этой причине любой удар по иранской военной инфраструктуре автоматически отражается и на возможностях России вести войну, говорится в материале.

Если возможности Ирана сокращаются, это может ослабить один из каналов поддержки Кремля. И именно поэтому часть украинского руководства изначально воспринимала удары США по Ирану как потенциально выгодный фактор, пишет издание.

Связка Россия–Иран в последние годы стала важным элементом войны. Иран обеспечивал Россию дронами и технологиями, которые позволяли компенсировать собственные ограничения. Соответственно, удары по Ирану создают для Москвы дополнительные проблемы: уменьшается доступ к технологиям и комплектующим, нарушаются цепочки поставок, растёт давление на союзников. Даже если это не приводит к немедленным последствиям на фронте, в долгосрочной перспективе такой фактор может ослабить российские возможности, говорится в публикации.

При этом конфликт на Ближнем Востоке требует огромного количества ресурсов – в первую очередь систем ПВО и ракет. И здесь возникает ключевая проблема: те же самые системы, которые защищают Украину от российских атак, теперь нужны для защиты американских баз и союзников от Ирана. Аналитики издания отмечают, что это может привести к перераспределению вооружений и снижению приоритетности украинского направления, отмечается в статье.

Кроме того, война с Ираном показала, насколько серьёзной угрозой остаются дешёвые ударные дроны – те самые, с которыми Украина борется уже несколько лет. И здесь Киев оказывается в уникальной позиции: он накопил реальный боевой опыт против массовых дроновых атак. На этом фоне США и их союзники начали проявлять интерес к украинским технологиям и тактике противодействия беспилотникам. Речь идёт о дешёвых перехватчиках, системах РЭБ, комбинированной ПВО. То, что раньше воспринималось как "локальный опыт", превращается в востребованный экспорт знаний, пишет издание.

Еще одним фактором является ситуация в США. Администрация Дональда Трампа стремится быстро завершать внешние конфликты или снижать нагрузку на экономику, однако война с Ираном усиливает давление в этом направлении: чем больше фронтов – тем выше необходимость "закрывать" один из них. Именно поэтому часть аналитиков считает, что ситуация может подтолкнуть Вашингтон к более активному поиску соглашения по Украине. Однако такой сценарий не обязательно выгоден Киеву, если речь пойдёт о компромиссах, говорится в публикации.

При этом есть ещё один эффект, который работает против Украины. Любая эскалация на Ближнем Востоке ведёт к росту цен на нефть, а это напрямую усиливает доходы России. Таким образом, парадокс ситуации в том, что военный аспект может ослаблять союзника России, экономический – наоборот, усиливает саму Россию. И в долгосрочной перспективе именно энергетика может оказаться наиболее значимым фактором, сообщили в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты продемонстрировали на Ближнем Востоке систему перехвата иранских "Шахедов" и реактивных дронов. По словам Зеленского, речь идет не об учебной миссии, а о поддержке в создании современной системы защиты неба.

До этого Зеленский пояснил, почему считает иранский режим враждебным. Он напомнил, что иранские дроны ежедневно помогают Росии убивать украинцев. Кроме того, в 2020 году иранские военные сбили украинский пассажирский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

