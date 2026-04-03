'Я просил их': Зеленский рассказал о конфликте Украины с Ираном

Зеленский объяснил, почему считает Иран союзником России в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях Украины с Ираном и объяснил, почему считает иранский режим враждебным.

"Мы пережили сложные отношения с Ираном, диалог с Ираном, с иранскими чиновниками. Мы пережили тяжелые времена и только теряли. Мы ничего им не сделали", – отметил президент.

Он напомнил о сбивании Ираном украинского самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года, в результате чего погибли 176 человек.

"Они сбили наш самолет, убили наших пассажиров и экипаж. Они этого не признали и не пустили экспертов", – отметил президент.

А после начала полномасштабного вторжения России в Украину Иран начал передавать стране-захватчику "шахиды", которые убивали мирных жителей.

"Я хотел положить этому конец. Я попросил их. Они пообещали, что будет не более одной партии дронов, а на самом деле продолжали лгать и раздавать оружие. Вот почему я считаю их союзниками России", – подчеркнул Зеленский.

Иран и Украина

Постпред Ирана в ООН заявил, что Украина является "активным участником военной агрессии" против страны. Причиной таких выводов в Иране назвали признание Украиной того, что она отправляет экспертов на Ближний Восток.

В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал иранского представителя лжецом. Он напомнил, что с 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран предоставил России. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран, подчеркнул представитель министерства.

