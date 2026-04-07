Иран с помощью китайского ИИ 'охотится' на военные базы США, – СМИ

Американские военные объекты на Ближнем Востоке оказались под прицелом иранских ракет из-за использования передовых китайских технологий, сообщает ABC News со ссылкой на данные оборонной разведки США.

Как отмечается в материале, иранские силы используют спутниковые снимки китайской компании MizarVision. Благодаря искусственному интеллекту система автоматически распознает и маркирует объекты, что позволяет идентифицировать базы и технику США за минуты, а не часы.

"Эта возможность сокращает цепочку уничтожения и повышает риск для американского персонала и активов, превращая коммерчески доступные данные в разведданные для нацеливания практически в реальном времени", – предупреждают чиновники.

Видео дня

По имеющимся данным, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже использует эти данные для планирования ударов дронами и ракетами. Система MizarVision способна самостоятельно находить на снимках самолеты, склады топлива и радары.

Как говорится в публикации, ИИ-платформа уже "засветила" подробные изображения стратегических объектов, в частности военно-морского объекта Диего-Гарсия в Индийском океане.

По оценкам аналитиков Army Recognition Group, такое развитие событий меняет саму суть войны. Иран может перейти от массированных "насыщенных" атак к точечному уничтожению критических узлов: радаров ПВО, логистических центров и зон технического обслуживания самолетов.

"Пекин получает нечто большее: живую лабораторию конфликтов для геопространственного ИИ, оперативного картографирования и стратегической разведки против американских сил", – подчеркивают эксперты ARG.

По их мнению, Ближний Восток стал полигоном для будущих китайских подходов к "прозрачности боевых действий", которые впоследствии могут быть применены в Тихом океане. Для США это создает сложную политическую проблему, ведь Китай может сохранять формальную дистанцию, предоставляя Ирану "цифровое оружие" через частный сектор.

Война с Ираном – другие новости

Напомним, что после резких заявлений Трампа Иран прекратил переговоры с США. Речь идет о его прямых угрозах в адрес Тегерана: политик утверждал, что Штаты способны "стереть Иран с лица земли за одну ночь" и предупреждал о риске "гибели целой цивилизации", если сделка не будет заключена.

Также президент угрожал массированными ударами по гражданской инфраструктуре – в частности, по мостам и электростанциям – и требовал открыть Ормузский пролив до установленного срока.

