США срочно направляют на Ближний Восток авианосец и три эсминца, - AP

Пит Хегсет и другие чиновники администрации уклоняются от ответов на вопросы о том, будут ли США развертывать наземные войска против Ирана.

Тысячи дополнительных американских военных направляются на Ближний Восток, поскольку администрация Дональда Трампа настаивает на прогрессе в переговорах с Ираном и угрожает эскалацией войны, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время.

Как пишет The Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников, авианосец USS George HW Bush вышел в море во вторник и должен отправиться на Ближний Восток вместе с тремя эсминцами. Ударная группа авианосца состоит из более чем 6000 моряков.

Это происходит на фоне того, что тысячи солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии также начали прибывать на Ближний Восток.

Отмечается, что администрация Трампа не сообщила, чем будут заниматься эти войска, но 82-й воздушно-десантный полк обучается десантироваться на парашютах на вражескую или спорную территорию для обеспечения безопасности ключевых территорий и аэродромов.

Недавно на Ближний Восток прибыл корабль ВМС США, на котором находилось около 2500 морских пехотинцев, а еще 2500 морских пехотинцев также развертываются из Калифорнии.

Что говорят в Вашингтоне

Дополнительные силы в регионе появляются на фоне того, как министр войны Пит Хегсет и другие чиновники администрации уклоняются от вопросов о том, будут ли американские войска развертывать наземные войска против Ирана.

"Вы не можете воевать и выиграть войну, если говорите своему противнику, что вы готовы сделать или чего не готовы сделать, включая вывод войск на сушу", – сказал Хегсет журналистам во вторник.

Он добавил: "Наш противник сейчас считает, что есть 15 различных способов, которыми мы можем атаковать их, используя технику на местах. И знаете что? Они существуют".

Но он также сказал, что целью является достижение соглашения с Ираном путем переговоров, поскольку "мы не хотим делать в военном плане больше, чем нам нужно".

Другие новости, касающиеся Ближнего Востока

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, США неофициально попросили Польшу перебросить батарею Patriot на Ближний Восток.

Журналисты напомнили, что польская армия имеет в своем распоряжении две батареи систем ПВО Patriot, включающие 16 пусковых установок. Их полная боеготовность будет достигнута к концу 2025 года.

Вскоре после публикации на эту информацию отреагировал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и сказал, что батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО.

