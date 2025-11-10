Германия готовит военных медиков к возможной войне, - Bild

Отчет подготовлен 200 экспертами, включая военнослужащих и медицинских работников.

Германия не готова к возможной войне, в том числе из-за недостатков в медицинской системе. Об этом сообщает Bild.

Бундесвер подготовил специальный отчет Вооруженных сил Германии, задействовав 200 экспертов, включая военнослужащих и медицинских работников. Издание пишет, что отчет впервые дает мрачную оценку готовности страны к чрезвычайным ситуациям и определяет, что срочно нужно сделать.

"При наихудшем сценарии, в Германии ежедневно будет оказываться около 1000 раненых солдат. Кроме того, будут жертвы среди гражданского населения", - пишет издание.

Эксперты ожидают, что это приведет к "тяжелой физической и психосоциальной нагрузке" на медицинский персонал и других пациентов.

В таком случае, как говорится в отчете, инфекционные заболевания будут быстро распространяться, а лекарства, продукты крови и перевязки станут дефицитными. Кроме того, в отчете отмечается, что следует ожидать целенаправленных атак врага на больницы и врачей.

По словам экспертов, медицинская система Германии пока лишь умеренно готова ко всему этому.

"Ответственность нечеткая, цепи поставок слишком уязвимы, а каналы связи не скоординированы. Аптеки накапливают слишком мало лекарств. Никто не знает, какие врачи доступны или запланированы иным образом (например, в режиме ожидания)", - информирует издание.

В связи с этим, эксперты рекомендуют:

Защитить больницы, аптеки и фармацевтических производителей от грабежей и разрушений, а также переместить лечебные помещения под землю для безопасности.

Использовать школы и спортзалы как пункты сбора раненых.

Научить студентов-медиков лечению военных травм.

Сократить бюрократию в больницах для приема на 20-25% больше пациентов.

Создать запасы медикаментов и материалов.

Организовать донорство крови из других регионов (например, Северной Америки), чтобы предотвратить дефицит.

Упростить требования к упаковке и инструкциям лекарств.

Увеличить количество учебных тренировок между солдатами и гражданскими лицами.

Создать оперативную систему здравоохранения для чрезвычайных ситуаций.

Как Германия готовится к войне

Как сообщал УНИАН, министр обороны Германии Борис Писториус подвергся резкой критике со стороны левого крыла собственной партии за слова о том, что Германии нужно стать готовой к войне.

Также недавно генерал-лейтенант Александер Золльфранк, глава оперативного командования вооруженных сил Германии заявил, что Россия может вскоре начать крупномасштабное нападение на НАТО, если ее военная мощь будет бесконтрольно наращиваться.

Золльфранк, который руководит всеми военными операциями Германии и ее кризисным развертыванием, предупредил, что Кремль восстанавливает свои сухопутные войска, артиллерию и беспилотники и планирует увеличить численность действующих войск до 1,5 млн человек.

