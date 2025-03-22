Ранее россияне уже отказали сирийцам в просьбе вернуть деньги, которые вывел из страны Асад.

Новые власти Сирии подали в Россию официальный запрос на экстрадицию свергнутого диктатора-беглеца Башара Асада. Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на собственные источники.

"Президент Сирии Ахмад аль-Шараа официально обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой выдать Башара Асада для суда в Сирии", - говорится в публикации.

Ранее в этом месяце агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что новые власти Сирии попросили Москву вернуть средства, выведенные в Россию бывшим диктатором. По словам источников Al Arabia, россияне на это ответили, что Асад якобы не выводил в Россию никаких средств.

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Также ранее Reuters писал, что россияне не выдадут Асада, если будет соответствующий запрос из Дамаска. Но на тот момент его действительно еще не было.

Вместе с тем источники Al Arabia говорят, что вопрос об экстрадиции Асада не является серьезным препятствием для восстановления отношений между Дамаском и Москвой.

Бегство Башара Асада из Сирии

Как писал УНИАН, Башар Асад руководил Сирией почти четверть века. Причем половина этого срока пришлась на кровавую гражданскую войну. 8 декабря 2024 года его режим был свергнут повстанцами, а сам Асад бежал из страны. Вскоре он нашелся в Москве.

По данным СМИ, за время правления Асад успел вывести из Сирии в Россию около 135 миллиардов долларов, что является огромной суммой для этой нищей страны.

Причем часть денег привозили наличными в самолетах. Речь шла о тоннах банкнот.

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