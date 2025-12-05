Администрацию США откровенно обвиняют в попытке заработать на деловых проектах с РФ в обмен на сдачу Украины. Называют суммы от 1 до 2 трлн долларов, бессмысленные проекты тоннелей между Аляской и Чукоткой и добычу энергетиков в Арктике. Кроме хохота такие "аналитические продукты" ничего не могут вызвать в профессиональной среде. Давайте посмотрим на информацию с двух сторон.

Дело в том, что в российско-американских отношениях много примеров трагических потерь американцами их инвестиций в РФ. Это не просто рыночные потери, а потери от действий российского государства и (или) российского олигархата, приближенного к российской власти. Таких примеров, когда американские средства "терялись в России", - сотни.

В качестве иллюстрации рекомендую послушать интервью Уоррена Баффетта - руководителя компании Berkshire Hathaway, который делится своим опытом инвестиций в нефтяную отрасль в РФ. Господин Баффетт публично признает, что пока они инвестировали, в России им были довольны, однако после перехода проекта в продуктивную стадию им даже не удалось вывезти оборудование из-за угроз физической расправы. Кстати, американские компании и сейчас не могут забрать свое оборудование из проектов на Сахалине.

Из последних выходов с российского рынка - пример Citigroup, которая еще не оценила убытки, но там точно было не 1 млрд долларов США.

Кстати, и сам факт выхода Citigroup указывает на то, что американский бизнес негативно оценивает риски инвестиций в РФ. Банки обычно идут в страны за бизнесом из реального сектора и покидают рынки, когда этот бизнес сворачивается.

Конечно, россияне сделали много усилий, чтобы подать администрации Трампа мирный процесс, как условие улучшения ситуации с американским бизнесом в РФ. Были проведены активные PR-мероприятия. К примеру, в российской газете "Ведомости" предоставили оценку потерь бизнеса из США в РФ в сумме 300 млрд долларов США именно из-за санкций против России после 2022 года. Позже статью удалили, но ее успел подхватить ИИ. Затем уже более официальное издание "Известия" сделало оценку, что американцы потеряли уже 400 млрд долларов США в РФ именно после 2022 года...

По моим приблизительным оценкам, эта цифра раздута раз в 10, то есть потери не превышали 40 млрд долларов. И 60-70% из них были вызваны не столько санкциями, сколько желанием российского олигархата потеснить с рынка РФ американских конкурентов. По оценкам того же Reuters, общие потери всего западного бизнеса с начала войны оценивались в сумме не более 107 млрд долларов США (включая США).

Конечно, Москва хочет придать себе значимости в глазах Трампа, поэтому продолжает рисовать страшные картинки, в т.ч. с помощью Дмитриева. Но все это - обычная пропаганда в стиле рыбы-ежа, которая раздувается, когда на нее нападают.

Современное состояние бизнес-климата в РФ - ужасное. Путинский режим просто питается бизнесами: после того как на фоне санкций отжали бизнес у немцев, японцев и французов, начали отжимать бизнес у условно оппозиционных бизнесменов. Национализация "Южуралзолота", показательный процесс над "друзьями Чубайса" на Урале, отжим целых отраслей экономики у частных инвесторов на примере ферросплавной отрасли и т.д.

Речь сейчас уже не идет о каких-то исключительных гарантиях для американских инвесторов в РФ, речь идет о том, что в России поставили под сомнение институт частной собственности. Там не может чувствовать себя в безопасности любой бизнес, даже российский, потому что недавно у них происходило по одной национализации в неделю. Я уже не говорю о печальных историях Ходорковского (ЮКОС).

Еще один момент - идиотские проекты. Рассказы о тоннеле между Чукоткой и Аляской не могут вызывать ничего кроме высмеивания. Во-первых, историческая принадлежность Аляски к РФ и путин, который рассказывает о печенегах и является инициатором строительства Крымского моста - это просто прямая угроза национальной безопасности США.

Сначала построят тоннель, потом заселят штат бедными рабочими, а потом будут "защищать права" русскоязычных американцев и инспирировать Гиркиных - все это мы уже проходили в Украине.

Можем проконсультировать Трампа и Вэнса, к чему приведет строительство тоннеля между континентами. А если уж так хочется что-то построить на Аляске, то лучше пусть укрепляют побережье и усиливают береговую охрану.

Во-вторых, Чукотка - достаточно изолированный регион. Не хочу высмеивать американцев, но им стоит посмотреть на карту автомобильных дорог и железных дорог в РФ, а также энергосистемы РФ. С Чукотки они мало куда смогут выехать. Поэтому большого экономического смысла этот проект иметь не будет, конечно, если только США не будут планировать аннексию Чукотки.

В современных реалиях Россия слишком мала и слишком в кризисном состоянии, чтобы предложить США что-то интересное. Рассказы о супер-доходах с сырья выглядят как классический обман иностранных инвесторов, которых в РФ очень любят разводить на деньги.

Если честно, я не верю, что президент Трамп, опыт работы которого с рисками больше любого среди бывших президентов США, может купиться на эти путинские сумасшедшие сказки.

Важно и то, что в его команде полно людей с гигантским инвестиционным опытом как, например, министр финансов США Скотт Бессант, который ранее руководил хедж-фондами.

Поэтому по факту Путину нечего сегодня предложить США. Конечно, кроме 2-3 гигантских строительных проектов в РФ, то есть на рынке, который находится на пороге ипотечного кризиса, по масштабам большего чем в США в 2008-2009 годах.

Думаю, что трамповская администрация будет "слушать Дмитриева ушами Виткоффа" пока идут торговые переговоры между США и ЕС. Однако, как только скрытая торговая война завершится, в Вашингтоне вообще перестанут слушать Москву.

Если же я ошибаюсь (и такое бывает), то именно сейчас время раскрыть команде Трампа риски, которые их ожидают в той организованной преступной группе, которая себя называет Россией. Потому что потери инвесторов будут тотальные.