'Душа нашей семьи': Юрий Ткач рассказал о дружбе с известной ведущей

Их дружба уже давно вышла за пределы работы.

В новом выпуске шоу "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ зрителей ждет особое появление - к команде Юрия Ткача присоединилась его близкая подруга, ведущая и артистка Мила Еремеева. Их дружба уже давно вышла за пределы работы, сам актер трогательно называет Милу частью своей семьи.

"Душа нашей семьи. Лучшая подруга моей жены Вики и уже лучшая подруга моей маленькой дочери Лизе. С Милой мы постоянно на связи. Это невероятно сильная девушка, но с нежной хрупкой душой. Я ее очень обожаю", - прокомментировал Юрий Ткач.

Жена капитана шоу "Я люблю Украину" Виктория действительно близко дружит с Милой Еремеевой. В октябре этого года они вместе с 11-летней Лизой отдыхали на Сейшельских островах, часто втроем посещают публичные мероприятия и проводят совместные выходные.

Видео дня

По словам Юрия Ткача, работа с Еремеевой - это всегда синергия, юмор и теплая атмосфера. Какой будет их командная игра на знание своей страны, смотрите в новом выпуске "Я люблю Украину" в воскресенье, 7 декабря, в 19:00 на телеканале ТЕТ. Не пропустите премьеру с Александром Педаном, Дарьей Петрожицкой и звездными участниками - Васей Харизмой, Катей Никитиной и Олегом Свищом.

Вас также могут заинтересовать новости: