Меган разорвала отношения со своим отцом, когда выходила замуж за принца Гарри.

81-летнему отцу Меган Маркл, с которым она не общается, Томасу Марклу ампутировали ногу. Как пишет Mirror, данная операция спасла ему жизнь после того, как у него образовался тромб.

Отмечается, что трехчасовую операцию мужчине провели на Филлипинах. Его доставили в больницу на машине "скорой помощи" и сразу же отправили на операцию. Сын Томаса, Томас Маркл-младший, подтвердил эту информацию в своем заявлении:

"Я отвез папу в больницу неподалеку от нашего дома, ему сделали несколько исследований, и врачи сказали, что его жизнь в опасности... Моему папе сделали срочную операцию. Я прошу всех по всему миру вспоминать его в своих молитвах"

Известно, что Меган разорвала отношения со своим отцом, а также со своими единокровными братом и сестрами Самантой и Томасом-младшим, когда выходила замуж за принца Гарри. Томас Маркл никогда не встречался ни с герцогом, ни с со своими внуками, Арчи и Лилибет, а Меган однажды призналась: "Я потеряла отца".

Утверждается, что ни Меган, ни Гарри не выходили на связь с Томасом с тех пор, как он заболел.

