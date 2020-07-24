The Guardian: MI5 и MI6 провалили борьбу с Россией

Британские разведывательные управления должны "защищать королевство", но они не вмешались, когда под угрозой была британская демократия.

Если послушать речь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за среду, может сложиться впечатление, что отчет о вмешательстве России в дела страны - это лишь попытка сорвать Brexit.

Но это не так. На самом деле отчет комитета по вопросам разведки и безопасности важнее, чем все ожидали. Реальная история, которую он разоблачает, даже не о России. Она о самих разведывательных службах Великобритании. Об этом пишет The Guardian. Главное утверждение отчета не новое и его не трудно понять. Постсоветская Россия хочет, чтобы к ней относились как к большой силе. Она использует свои разведывательные службы, чтобы приченить ущерб западным государствам, таким как Великобритания, для достижения этой цели.

Среди ее инструментов отравления, кибератаки, дезинформация, финансовое влияние и шпионаж. И, как признал министр иностранных дел Доминик Рааб в вопросе парламентских выборов 2019 года, Москва никогда не откажется от своих усилий. Но самое большое разоблачение российского отчета о самой Британии, а не о России. Оно о том, что близорукие британские политики способствовали этому. А британские разведывательные управления решили наблюдать за всем со стороны.

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Три ключевые фразы отчета говорят о том, что службы относились к защите британской демократии как к слишком неприятному заданию, чтобы за него браться. Они были настолько заняты антитеррористической работой, что "забыли обо всем". А все это произошло, потому что правительство в целом, а не только разведывательные службы, придерживались "определенного принципа невмешательства" в подходах к России.

Этот провал очень серьезный. Во-первых, потому что речь идет о том, что разведывательные службы Британии не обращали внимание на вражеские угрозы, доказательства существования которых всегда были четкими и публичными. А во-вторых, потому что этот провал предусматривает определенную неуверенность правительства относительно цели разведывательных служб. И эта неуверенность помешала разведчикам делать свою работу.

Так было не всегда. Когда MI5 и МІ6 были созданы больше столетия назад, их компетенция была четко выражена двумя словами: "Защита королевства". Так было до того времени, пока в 1989 году МИ5 не стала официальным органом. МІ6 такая же судьба постигла через 5 лет после того.

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Ричард Халдан возглавлял специальный комитет, из которого затем образовались британские разведывательные службы. В 1909 году он был весьма откровенен относительно поставленных целей. Спецслужбы ставили задачу разоблачать "природу и масштабы иностранного шпионажа, который сейчас осуществляется в пределах страны". Для этого сбор разведывательных данных должен быть "систематическим". Именно этим МИ5 и занималось на протяжении почти всего 20-го века. И именно это современные политики и спецслужбы не сделали в случае России.

Этому были три главные причины. Первая из них - ряду правительств Великобритании потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что Владимир Путин собирается возобновить Холодную войну в 21-м веке против демократий Запада. Вместо этого все: от Тони Блэра до Бориса Джонсона, - продолжали предлагать открытые двери для российской силы и денег. С этой точки зрения, трудно винить прежде всего именно разведывательные службы. Но они все же должны были более настойчиво предостерегать об угрозах. Политика же была более чем наивной.

Вторая причина в том, что разведка после Холодной войны была занята другими делами. В основном она была сосредоточена на борьбе с терроризмом, особенно после терактов 11 сентября 2001 года. Кроме того, она занималась проблемами в Северной Ирландии и подъемом правых экстремистов. Согласно отчету по России, в 2008-2009 годах только 3% усилий МІ5 были нацелены против "активности вражеских стран". С 2006 года только 4% работы Центра правительственной связи касались постсоветского блока по аналогичным причинам.

Третья причина - самая тяжелая и самая большая. В 1909 году слово "королевство", которое разведывательные службы должны были защищать, имело веское значение. Сегодня во времена либеральной демократии это анахронизм. Как указано в отчете о вмешательстве России, разведывательные службы "не рассматривают себя в качестве тех, кто несет прямую ответственность за активную защиту британских демократических процессов".

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Но The Guardian предлагает подумать над следующим примером. Великобритания могла бы распасться в 2014 году после референдума о независимости Шотландии. И это было бы не в интересах страны и ее национальной безопасности. А потому это вопрос, который должен волновать МІ5. Тем более, что распад Великобритании - это очевидный интерес вражеской страны, такой как Россия. Большинство шотландцев могли проголосовать за независимость и еще могут это сделать. Роль МІ5 в этом вопросе чрезвычайно деликатная. Но все же нельзя утверждать, что служба должна в этом случае просто ничего не делать.

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