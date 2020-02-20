Foreign Policy: Путин толкает Шотландию к независимости, чтобы оправдать расчленение Украины

Но шотландские националисты не хотят иметь ничего общего с российским автократом и его пропагандой.

Чуть более двух лет назад бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд объявил о намерении стать ведущим на телеканале RT, который финансирует Кремль. Его коллеги из Шотландской национальной партии (SNP), которые выступают за независимость королевства, не обрадовались этому намерению. По словам Элин Смит, которая сейчас представляет партию по вопросам иностранных дел, реакция была однозначной: «Что он себе думает?».

Об этом пишет Foreign Policy, добавляя, что SNP хотела опередить любую критику оппозиции относительно якобы одобрения поведения бывшего первого министра Шотландии или еще хуже – правительства Владимира Путина. Но так появился еще один небольшой, но интересный фронт информационной войны в Европе. На нем продолжается противостояние шотландских националистов против Кремля и его пропагандистской машины.

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Издание напоминает, что Россия делала дружеские жесты в сторону SNP и других движений за независимость, в частности в испанской Каталонии. Ведь Москва пытается приравнять Шотландию и Каталонию к так называемым «республикам» в Украине. В российской столице лояльная к Кремлю группа организовала сепаратистский саммит, на который были приглашены представители так называемых «ДНР» и «ЛНР». Шотландцев там не было. Но лояльные к Путину политики пытались провести параллели между «референдумом», которым Россия оправдывает оккупацию Крыма в 2014 году, и голосованием в Шотландии о независимости того же года.

Салмонда пригласили на RT после того, как российская пропагандистская сеть Sputnik открыла свою британскую штаб-квартиру в Эдинбурге, а не в Лондоне. Некоторые гости этих СМИ высказывались в поддержку независимости Шотландии. Однако, они не поддерживали SNP. Даже наоборот. Один из редакторов Sputnik недавно назвал первого министра Шотландии и лидера SNP Николу Стерджен «предательницей».

Шотландские аналитики не уверены, говорят ли эти пропагандистские сигналы о каких-то долгосрочных целях России в Шотландии. Но они все больше убеждаются, что эти сигналы дают понять, как Кремль относится к направлению развития потенциально независимого королевства. Ведь SNP не предлагает ничего, что приблизило бы Шотландию к путинской России. Партия говорит о независимой стране, приверженной к евроатлантической обороне и ЕС в целом. Но противники независимости говорят, что интерес кремлевских СМИ в Шотландии продиктован намерениями подорвать ключевого западного союзника – Великобританию. Независимость ослабит западный альянс. А потому движение за независимость добивается того же, что и Путин.

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Издание пишет, что существует две причины, почему SNP нужно быть враждебной к российскому президенту и его политики. Первая – это инстинктивная солидарность с меньшими странами, которых угнетают государства побольше. Вторая причина более практичная. В последнее время в Евросоюзе изменилась риторика о перспективах возвращения Шотландии в «европейский клуб». Поэтому Эдинбургу важно сохранить эти настроения. Если же возникнут подозрения, что движение за независимость поддерживает тесные связи с Путиным, это все испортит.

Издание пишет, что перспектива отсоединения Шотландии от Великобритании содержит ряд возможностей в духе «а что если?». Обычно они касаются Украины. Киев и Запад выступили с протестом против так называемого крымского «референдума». Сразу после этого Sputnik опубликовал материалы о якобы нарушениях на референдуме о независимости Шотландии. Эти утверждения были распространены через социальные сети.

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Есть те, кто размышляет над тем, будет ли вмешательство Путина полезным для Шотландии. Аналитик Дэвид Кларк, который был советником министра иностранных дел Великобритании, считает, что Путин укрепил убеждение SNP относительно того, какой именно должна быть независимая Шотландия. Собственно, партия в 2012 году окончательно стала благосклонна к членству в НАТО.

«Путин, запугивая соседние страны, заставил шотландских националистов понять, какие на самом деле интересы у небольшой независимой страны. Это коллективная оборона, международные законы и доступ к рынкам, основанных на правилах», - сказал Кларк.