Президент отметил, что встреча такого уровня должна заканчиваться результатом.

Встреча между президентами Украины и России необходима для завершения войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами по итогам встреч "Коалиции желающих".

"Это не о желании, это нужно. Мы поддерживаем ее в любом формате - и трехстороннюю и двустороннюю. Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Хочешь, чтобы встречи не было - надо пригласить меня в Москву. Поэтому я думаю, что Россия начала говорить о встрече - это уже неплохо. Но пока что мы не видим их желания окончания войны. А встреча, взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с результатом. Желательно, с окончанием войны", - сказал Зеленский.

Также он высказался о результатах договоренностей во время встречи "Коалиции желающих". В частности президент отметил, что партнеры договорились о присутствии своего контингента на территории Украины в пределах гарантий безопасности.

"Там многоэлементная инфраструктура. Прежде всего это присутствие. Мы договорились, что будет присутствие. Я пока не готов говорить в количестве. Хотя, если честно, мы уже делимся между собой. Мы понимаем примерное количество тех, кто уже согласились. И присутствие разное - оно как в небе, на море, так и на земле", - добавил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Правитель России Владимир Путин ранее заявил, что встреча с Зеленским может состояться, если украинский лидер приедет в Москву.

Накануне президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что 26 стран коалиции желающих согласились отправить или финансировать миротворцев в Украине. В то же время количество войск, которые могут прислать Украине, французский президент не назвал.

Также президент Франции подчеркнул, что одной из гарантий безопасности является украинская армия. Он сказал, что недопустимым является сокращение Вооруженных сил Украины.

