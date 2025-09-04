Одной из гарантий безопасности должна стать сильная украинская армия, отметил президент Франции.

35 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон во время разговора с журналистами по итогам встреч "Коалиции желающих".

"Наш подход к гарантиям следующий: во-первых, никаких ограничений к формату Украинской армии. Никаких ограничений по размеру сил, или возможностей. Также мы хотим предоставить возможности Украине восстановить украинскую армию. Чтобы она могла стратегически сдерживать любую потенциальную агрессию. И именно для этого мы собирали взносы от всех стран", - сказал Макрон.

Он добавил, что вторым элементом являются силы сдерживания, которые будут гарантировать безопасность в Украине.

"Сегодня 26 стран формально ангажировались прислать или силы контингента в Украину, или внести определенные средства для поддержания этой коалиции, для обеспечения безопасности Украины на море, или в небе. Это силы не для того, чтобы вести войну против России, а гарантировать мир. И также послать стратегический сигнал, чтобы предотвратить возобновление боев", - добавил Макрон.

Также президент Франции заявил, что в будущем состоятся контакты между США и Россией. И страны "Коалиции желающих" дали сигнал, что эти контакты должны быть результативными. Макрон заявил:

"Мы четко даем сигнал, что все сигналы должны превратиться в реальность, что было согласовано две недели назад. Что должна быть встреча двух президентов, затем должна быть трехсторонняя встреча и четырехсторонняя. Если Россия будет отказываться от конкретных переговоров о мире. То мы дадим четкий ответ на этот отказ России. Мы всегда были на стороне".

На вопрос журналистов о количестве военнослужащих, которые союзники могут отправить Украине, Макрон ответил, что не готов рассказывать эти детали.

"Мы даже между нами не передавали всю информацию. Наши министры обороны, главы Генштабов, работают в очень секретных рамках. Это наша линия обороны, мы не будем открывать детали нашей организации России. Спросите у Путина, сколько войск он собрал на границах Украины. Мы не будем давать россиянам эту информацию. Но наши главы генеральных штабов имеют эту информацию,"

Силы сдерживания в Украине: что известно

Накануне журналисты ВВС сообщили, что Великобритания и ее союзники готовы поддержать Украину как до переговоров по завершению войны, так и для обеспечения будущего мирного соглашения. Отмечается, что предложенное соглашение предусматривает продолжение обучения украинской армии и военную помощь.

В то же время The New York Times пишет, что Украина не верит в гарантии безопасности от союзников, поэтому делает акцент на многомиллиардной программе наращивания вооружений, которая будет финансироваться Европой. Отмечается, что это позволит сдержать Москву от повторного нападения.

