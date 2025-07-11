В Париже считают, что поражение Украины повлияет на судьбу всей Европы.

Сейчас Российская Федерация является для Франции постоянной, близкой и наиболее значимой угрозой. Речь идет не о боевых действиях на территории страны, а о гибридной войне.

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного штаба французских Вооруженных сил Тьерри Буркхард. По его словам, Москва открыто назвала Париж своим главным противником в Европе и эта угроза уже проявляется во всех сферах:

"Но все же нужно быть разумными. Мы, вероятно, не являемся страной, которая подвергается прямой угрозе. Если нас не атакуют напрямую и массивно на территории страны, есть много других вариантов. Конечно, в форме гибридной войны, многосредовой, многополевой. Это означает, что практически везде мы сталкиваемся с противостоянием: в космосе, в киберпространстве и на дне океана".

Военный отметил, что российские атомные подводные лодки регулярно проникают в Северную Атлантику, а иногда спускаются в Средиземное море, пытаясь контролировать важные зоны. По словам Буркхарда, целями России является ослабление Европы и подрыв НАТО.

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"Понятно, что в Украине решается, с одной стороны, вопрос безопасности Европы. Но я думаю, что на самом деле решается и вопрос места европейских стран в мире завтрашнего дня. Если война закончится победой России и поражением Украины, я думаю, что это будет настоящим поражением Европы. И это поражение, как мы уже видели, превратит нас в травоядных в мире плотоядных. А находиться в конце пищевой цепочки - не очень удобное положение".

Франция усиливает обороноспособность

Как известно, страна активно усиливает свою обороноспособность в ответ на угрозу со стороны России, которая возросла вследствие полномасштабной войны в Украине.

В 2023 году президент Эммануэль Макрон представил семилетнюю программу развития обороны на 2024-2030 годы, которая предусматривает рекордный бюджет в 413 миллиардов евро.

Средства направляются на модернизацию ядерного арсенала, усиление противовоздушной обороны, расширение производства вооружения и развитие кибербезопасности.

В частности, Франция увеличивает заказы на истребители Rafale, артиллерию и высокоточные авиабомбы типа AASM Hammer. Отдельное внимание уделено ускорению производства боеприпасов и дронов.

Кроме того, Париж активизирует сотрудничество с партнерами по НАТО и ЕС: совместно с Великобританией создан ядерный пакт для укрепления стратегического сдерживания, а также поддерживаются инициативы европейской оборонной координации.

Французские власти прямо признают, что опыт войны в Украине заставляет Европу готовиться к возможному масштабному конфликту и быть способной действовать независимо в условиях растущих глобальных рисков.

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