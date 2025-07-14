'Минеральная сделка' с США: Кабмин определил перечень недр, которые выставят на аукционы

Решение правительства, по словам министра защиты окружающей среды, позволит наполнить американо-украинский инвестфонд.

Кабинет министров Украины утвердил перечень критических и стратегических минералов, а также определил более 60 участков недр, которые будут выставлены на аукционы и конкурсы в рамках реализации украинско-американского "минерального соглашения". Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Согласно решению правительства, в перечень стратегических минералов вошли: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит. В целом перечень критических материалов более широкий и содержит 28 полезных ископаемых.

Речь идет обо всех вышеперечисленных элементах, а также руды ванадиевые, висмутовые, вольфрамовые, галиевые, гафниевые, индиевые, редкоземельные, литиевые, мышьяковые, медные, оловянные, свинцовые, скандиевые, сурьмяные, теллуровые, цезиевые, цинковые, соль калийную.

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Согласно сообщению ведомства, правительство выставит на торги более 80 участков: 60 - через электронные аукционы, и еще 26 - через конкурсы по соглашениям о разделе продукции.

"Одобренный правительством документ является фундаментом для запуска украинского рынка стратегического и критического сырья, а соответственно и наполнения американо-украинского инвестиционного фонда", - сообщила министр экологии Светлана Гринчук.

Соглашение о полезных ископаемых с США

Как сообщал УНИАН, 1 мая стало известно о подписании соглашения о создании украинско-американского Инвестиционного фонда восстановления. Документ подписали первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент. Среди ключевых условий было то, что Фонд создается на условиях равноправного партнерства и ни одна из сторон не имеет решающего голоса.

В начале июня 2025 года Верховная Рада одобрила изменения в бюджетный кодекс. Изменения были необходимы для запуска соглашения о недрах.

Уже в середине июня чиновники сделали первый шаг для реализации "минеральной" сделки с США. Украинское правительство, по данным СМИ, согласилось начать работу над рекомендациями по открытию тендеров для компаний на разработку одного из месторождений.

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