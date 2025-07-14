При среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция в среднем будет стоить 360 гривень.

Если заряжать электрический автомобиль исключительно на электрозарядных станциях, экономия никуда не исчезает. Об этом сообщают специалисты Института исследований авторынка.

"При среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в 360 грн", - считают эксперты.

Для сравнения, на заправку легкового авто с ДВС, которое имеет газобаллонное оборудование, придется потратить 410 гривень (при 12 л/100 км пропан-бутановой смеси).

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В то же время, путешествие на бензиновом автомобиле на такую же дистанцию (при 10 л/100 км) обойдется в 600 гривень, или даже больше.

Эксперты добавляют, что при зарядке авто по бытовому тарифу дома (4,32 грн/кВт-ч при однозонном счетчике) 100 км пробега будет стоить до 90 грн. В случае использования ночного тарифа (2,16 грн) сумма окажется вдвое меньше - 45 грн.

Также эксперты обнародовали цены на электроэнергию для электромобилей на основных сетевых станциях.

Они выяснили, что стоимость киловатт-часа полученной через АС порт составляет 14,82 грн, тогда как в случае с DC портом этот показатель составляет 17,65 грн.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то цены за киловатт-час у большинства операторов остались без изменений.

В то же время, по прогнозам специалистов, цены на бензин и дизельное топливо до конца июля вырастут на 1-2 гривни. Причиной этого называют, в частности, рост нефтяных цен, а также рост курса евро.

Рынок электромобилей - другие новости

Недавно стало известно, что в первом полугодии этого года украинский автопарк пополнили 31 753 электромобиля (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В тройку самых популярных в Украине новых электромобилей попали BYD Song Plus EV, Volkswagen ID.Unyx и Honda eNS1.

Если же говорить о впервые зарегистрированных подержанных электромобилях, то здесь лидерами оказались Tesla Model Y, Nissan Leaf и Tesla Model 3.

Также напомним, что ранее специалисты назвали лучшие электромобили для начинающих водителей. Они советуют обратить внимание на такие модели как Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6 и BMW i4.

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