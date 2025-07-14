Если участие не будет отменено, это может стать его первым выступлением в ЕС с начала широкомасштабной войны.

Всемирный конгресс украинцев и представители украинских общин Италии потребовали отменить выступление друга Путина, дирижера Валерия Гергиева на фестивале Un’Estate da RE под Неаполем в конце июля. Соответствующее обращение к министру культуры Италии и организаторам фестиваля подписали около 40 украинских организаций из Италии, Польши, Канады на Форуме украинцев в Риме, сообщили в гражданской инициативе "Голка".

Как акцентируется в сообщении, если участие не будет отменено, это может стать первым выступлением Гергиева в ЕС с начала полномасштабной войны в Украине.

"Валерий Гергиев - посол Владимира Путина, его слуга, его верный друг, его соратник, эмиссар имперской войны Москвы. Его выступление может стать яркой визитной карточкой кремлевского диктатора, пропуском к новым преступлениям. Предоставить сцену, да еще такую престижную, как в дворце в Казерте, - это оскорбление всего украинского народа, который ежедневно страдает от атак того, кого поддерживает Гергиев", - отмечается в обращении украинцев.

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Известно, что выступление Гергиева запланировано на 27 июля. Концерт активно поддерживает губернатор региона Кампания Винченцо Де Лука.

Ранее вице-президент Европарламента Пина Пичерно осудила запланированное выступление дирижера.

"Даже спустя три с половиной года войны находятся те, кто не понял, что поддержка режима Путина - в том числе через подобные культурные инициативы - это легитимизация его чудовищного империализма и серьезная угроза. Мой долг и долг европейских институтов - обратиться к директору фестиваля и президенту региона Кампания с просьбой вмешаться", - отметила она в соцсети X:

Напомним, ранее Латвия внесла Валерия Гергиева в "черный" список за пропаганду войны и агрессию против Украины.

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