Православный праздник сегодня в народе называют просто - Владимира, считают, что солнце в это время светит особенно ярко.

15 июля согласно новому календарю православной церкви чтят память святого равноапостольного князя Владимира, великого крестителя Руси. Верующие вспоминают князя как человека, сыгравшего ключевую роль в утверждении христианства и объединившего народ под одной верой. Какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, а также какой сегодня церковный праздник в Украине о старому стилю - рассказываем в материале.

Что за праздник сегодня церковный в Украине - дата по новому и старому календарю

15 июля (по старому стилю это 28 июля) православные вспоминают великого святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.

Будущий киевский князь родился около 960 года и был одним из сыновей князя Святослава и внуком великой княгини Ольги. В 970 году Святослав поделил между своими тремя сыновьями земли: Ярополку достался Киев, Олегу - Овруч, Владимиру - Новгород. Старший Ярополк имел коварные замыслы против самого младшего, поэтому Владимиру пришлось скрыться у варягов. Но затем он, собрав дружину, вернулся и в 978 году занял киевский престол.

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Князь Владимир был язычником, у него был свой гарем. Но когда он решил жениться на византийской царевне Анне, то Константинополь поставил князю условие - принять христианство. Владимир крестился в Херсонесе и получил при крещении имя Василий. Вместе с ним крестились также его сыновья, дружина и все жены князя, от которых он отказался ради царевны Анны.

В 988 году князь Владимир и Анна приехали в Киев. Тогда же в водах Днепра и произошло историческое Крещение Руси, ставшее судьбоносным для всей страны. Князь заложил строительство первых православных храмов, он же построил и Десятинную церковь, куда перенес мощи своей бабушки Ольги, а позже похоронил и жену. Во времена правления Владимира в Киеве построили храм Софии и кафедральный собор Пресвятой Богородицы.

Но в 1013 году сыновья князя затеяли заговор против отца. Узнав об этом, Владимир решил проучить их и собирался выступить с войском. Но не успел, так как заболел - 15 июля 1015 года он умер в своей резиденции в Спас-Берестове. Похоронили князя тайно в Десятинной церкви.

За заслуги князя Владимира называют Великим, а еще - Владимир Красно Солнышко, за его милосердие и доброту. После крещения Владимир много помогал нуждающимся, делил свою трапезу с нищими и даже отказался от смертной казни - боялся греха. К лику святых Владимир причислен как равноапостольный, то есть, равен апостолам.

В дату памяти равноапостольного князя Владимира в Украине также отмечают два государственных праздника - День крещения Руси-Украины и День украинской государственности.

Какой православный праздник сегодня отмечают в Украине еще:

мучеников Кирика и матери его Улиты;

мученика Авудима Тенедосского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 15 июля отмечают Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

С какими молитвами обращаются в этот день, что можно и что сегодня нельзя делать

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира верующие обращаются с молитвами о крепкой вере, просят мира, защиты от врагов, помощи в решении важных дел и Божьей благодати. Также молятся об исцелении болезней, особенно глазных - по преданию князь едва не ослеп, но прозрел после крещения. Равноапостольный Владимир считается покровителем всех, кто носит это имя.

В народе день прозвали Владимира, а также Улита, в честь мученицы. В народе Улиту считают женской заступницей, поэтому хозяйкам в этот день позволяется больше отдыхать.

Согласно народным приметам, утром 15 июля полезно выпить натощак святой воды и окропить ею дом - это защитит жилище от зла и недобрых людей. Также сегодня - подходящий день, чтобы принять важное решение, избавиться от дурных мыслей или вредных привычек. Можно загадывать самые смелые желания.

Что касается запретов, то 15 июля не советуют кардинально менять жизнь и принимать серьезные решения - начинания рискуют обернуться неудачей. Не рекомендуется затевать ремонт, также нежелательно делать крупные покупки - купленное не прослужит долго.

С давних времен верили, что в этот день особенно активны нечистые духи, поэтому всю работу старались отложить. Считается плохой приметой сегодня жать хлеб, нежелательно работать на огороде, наводить порядок в доме, употреблять алкоголь. Не стоит брать в руки острые предметы.

Церковь напоминает, что в этот день, как и всегда, не стоит ссориться, сплетничать, завидовать, желать зла, жадничать, а также унывать, отказывать в помощи просящим.

Приметы на 15 июля - какой будет погода в ближайшее время и осенью

Приметы на Владимира говорят о таком:

с утра дождь - к солнечному дню;

липа пожелтела уже - жди ранней осени;

вечерний туман - завтра жди дождь;

морковная ботва повисла - скоро пойдут дожди;

жуки летают низко - впереди солнечные дни.

громко трещат кузнечики - установится сухая погода.

Замечено, что в этот день часто идет дождь. Но если стоит солнечная погода, то говорят: "На Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит". Считается, что солнечные лучи сегодня обладают особой целительной силой.

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