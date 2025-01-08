Общий портфель заказов на конец 2024-го составляет 220 самолетов Dassault Rafale.

За 2024 год компания Dassault Aviation поставила 21 истребитель Rafale, из которых 14 было изготовлено для нужд вооруженных сил Франции, а еще 7 машин пошли на экспорт. Соответствующие данные были опубликованы на официальном сайте французского авиастроителя.

Таким образом, Dassault Aviation перевыполнила план на один истребитель. Отметим также, что 21 изготовленный Rafale стал рекордным показателем последних лет.

Для сравнения, по данным Defense Express, в 2023-м было построено лишь 13 самолетов этого типа, а в 2022-м показатель составил 14 крылатых машин.

Видео дня

Если говорить об общем портфеле заказов, то по состоянию на конец 2024-го он составлял 220 самолетов Rafale. Таким образом, с учетом темпов производства, можно говорить о 10-летней очереди на популярный боевой самолет.

Dassault Rafale - справка

Rafale является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным компанией Dassault Aviation. Первый полет машины состоялся 4 июля 1986 года. За все годы построили более 250 таких самолетов.

В марте 2024-го сообщалось, что до конца года Dassault Aviation хочет увеличить объемы производства истребителей Rafale с двух единиц в месяц до трех.

Dassault Rafale имеет большую номенклатуру вооружения, в частности авиабомбы AASM Hammer. Напомним, в 2024-м стало известно об их первом применении Вооруженными силами Украины. Носителями в данном случае выступают советские боевые самолеты.

Вас также могут заинтересовать новости: