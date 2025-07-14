Далека от идеала Radeon RX 9060 XT лишь в одном – низкая производительность в играх с трассировкой лучей.

Известный зарубежный портал Notebookcheck опубликовал обзор видеокарты Radeon RX 9060 XT в исполнении Gaming OC от Gigabyte. Речь идет о версии с 16 ГБ памяти, которая позиционируется как альтернатива Nvidia RTX 5060 Ti.

В своем ценовом сегменте, это, пожалуй, лучшая видеокарта для игр в 1440p, говорится в материале. Но это утверждение верно только если удастся найти ее по рекомендованной розничной цене, которая составляет 349 долларов (~14 500 грн).

У Radeon RX 9060 XT довольно большой для этой ценовой категории объем видеопамяти – 16 гигабайт, за счет чего жизненный цикл видеокарты при 2К-гейминге увеличивается по сравнению с конкурентами. Тесты показали, что даже 10 ГБ VRAM порой недостаточно для максимальных настроек графики в 1080р.

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Также новинка AMD предлагает современную архитектуру RDNA4 и поддержку продвинутой технологии FSR 4, хорошую производительность как в играх, так и в профессиональных 3D-приложениях, удобный 8-контактный разъем питания и режим остановки вентилятора.

Далека от идеала карта лишь в одном – низкая производительность в играх с трассировкой лучей. Также обозреватели посетовали на возможность подключения к GPU всего трех дисплеев, хотя для большинства пользователей это вряд ли станет значительным недостатком.

Как УНИАН уже писал, видеокарты RTX 5060 Ti наконец-то достигли рекомендованных цен после периода дефицита и искусственно завышенных ценников. Версию с 16 ГБ VRAM сегодня можно купить за 429 долларов.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой среди ПК- геймеров является мобильная RTX 4060. За ней идут RTX 3060 и обычная RTX 4060.

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