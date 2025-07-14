В середине лета, 15 июля, киевлян ждет классическая летняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +20°, а днем воздух прогреется до +29°. Ожидается практически безоблачный день с обилием солнца и без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-744 миллиметра ртутного столба.
Погода 15 июля
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1156°, днем +27°, небольшой дождь.
В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +28°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями, ливень.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +17°...+30°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +28°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+30°.
В Одессе 15 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +32°, гроза.
В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +0°, днем +37°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно, температура ночью +19°, днем +31°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +19°...+32°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.