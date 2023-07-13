Новый бюджет на период 2024-2030 годов более чем на треть превышает последний план военных расходов в размере 295 миллиардов евро на 2019-2025 годы.

Парламент Франции в четверг одобрил многомиллиардное увеличение военных расходов до конца этого десятилетия, вызванное войной России в Украине и быстро растущими глобальными угрозами.

Как пишет The Washington Times, президент Эммануэль Макрон настаивал на увеличении бюджета, в рамках которого будет потрачено 413 миллиардов евро (450 миллиардов долларов), что является самым значительным увеличением расходов за полвека. Деньги пойдут на модернизацию ядерного арсенала Франции, увеличение расходов на разведку и разработку большего количества дистанционно управляемого оружия.

Он утверждал, что импульс был необходим, чтобы обеспечить "нашу свободу, нашу безопасность, наше процветание, наше место в мире". Министр обороны сравнил это с стремлением Франции в 1960-х годах разработать ядерное оружие, что сделало страну одной из крупнейших военных держав мира.

Видео дня

Новый военный план включает удвоение числа военных резервистов и усиление киберзащиты, а также увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и для обеспечения надлежащего снабжения французских вооруженных сил.

Новый бюджет на период 2024-2030 годов более чем на треть превышает последний план военных расходов в размере 295 миллиардов евро на 2019-2025 годы.

Законопроект получил окончательное одобрение разделенной Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента, в среду 244 голосами против 37, и он был одобрен Сенатом во главе с консерваторами в четверг 313 голосами против 17.

Центристский альянс Макрона не имеет большинства ни в одной из палат парламента, но военные уже давно сетуют на сокращение расходов на вооруженные силы, в то время как консервативные и крайне правые партии, как правило, поддерживают инвестиции в оборону.

Макрон должен поговорить с представителями министерства обороны позже в четверг, накануне празднования Дня взятия Бастилии, которое включает тщательно продуманный парижский парад с демонстрацией войск, боевых самолетов и военной техники.

Военная помощи от Франции - детали

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине ракеты большого радиуса действия. Он не назвал, о каких именно ракетах речь, но издание Le Monde сообщает, что речь именно о ракетах SCALP. При этом Reuters заявляет, что несколько ракет SCALP уже доставлены в Украину, а сейчас обсуждается возможность передачи около 50 ракет.