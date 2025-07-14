Трамп может передать Украине дальнобойные ракеты JASSM, - СМИ

В настоящее время JASSM располагают четыре страны.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставки крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным силам Украины (ВСУ). Платформами для их запуска могут стать американские истребители F-16. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что недавно Трамп объявил о том, что США передадут Украине ракеты к ЗРК Patriot. Также он намекнул, что Киев может получить и другое оружие.

В издании напомнили, что ракеты JASSM начали эксплуатировать с 2003 года. Они имеют боевую часть весом 450 кг и высокую точность наведения.

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Журналисты добавили, что в настоящее время JASSM располагают четыре страны, включая Польшу, которая получила 110 таких ракет для своих истребителей F-16. США придерживаются строгой экспортной политики, так как запрос на покупку этих ракет от Южной Кореи был отклонен.

Как Украина может использовать ракеты JASSM

Ранее военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что крылатые ракеты AGM-158 JASSM можно устанавливать на штатной основе под F-16. По его словам, они способны долетать до российских аэродромов.

Кроме того, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан говорил о том, что ракеты JASSM могли бы позволить Украине наносить внезапные удары по территории РФ. Он считает, что Украине могут передать всего несколько десятков таких ракет.

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