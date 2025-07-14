Специальные подразделения россиян охотятся за украинскими операторами дронов.

Украина увеличивает собственное производство дронов, чтобы иметь возможность давать отпор врагу. В интервью РБК-Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о создании собственного аналога "шахедов" и возможности дистанционного управления дронами на поле боя.

Федоров отметил, что наши дроны не хуже российских "шахедов". Проблема в том, что Россия имеет больше средств ПВО, поэтому у них есть возможность сбивать самолетами и вертолетами наши дроны.

"Наше ПВО не достает до их вертолетов, а их достает до наших, чтобы их сбивать", - пояснил министр.

Видео дня

Также он добавил, что у врага есть большое количество ракет ПВО, поэтому у них есть возможность сбивать наши аналоги "шахедов".

"В этом плане для нас это ощутимо. А что касается количества и качества дронов, как они летят, то такие вещи по понятным причинам мы не анонсируем", - добавил Федоров.

По словам министра, сейчас начинается грантовая программа, главной целью которой является вывод операторов БПЛА с поля боя.

"Россияне создали подразделение "Рубикон", которое активно охотится за нашими операторами", - рассказал глава Минцифры.

Он добавил, что задачей его министерства является обеспечение максимально дистанционного управления дронами и внедрение автономности в дальнейшем:

"Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны. Далее - вообще полная автономность дрона. Но это вопрос, возможно, лет".

Федоров прогнозирует, что будет расти автономность дронов, но чтобы проводить исследования и разработку (R&D), нужны средства. Вариант, когда продукт можно собрать из разных компонентов, уже не пройдет.

Поэтому, добавил министр, надо будет вкладывать в R&D, в инженеров, а это все требует соответствующей инфраструктуры, людей, научных кадров.

Атаки дронами по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему иногда вражеский дрон может долго кружить над городом и его не сбивают. Причина в том, что в Украине не хватает средств радиолокации и мобильных огневых групп, которые могли бы перехватывать все дроны. Он посоветовал украинцам присоединяться к ВСУ, если они хотят помогать уничтожать вражеские дроны.

Также мы писали, что Украина наладила производство специальных патронов, способных сбивать дроны. Их можно использовать из стандартного автоматического оружия. Ожидается, что эти боеприпасы помогут сдержать новое наступление россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: