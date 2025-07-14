Если бы Джобс был приятным и доброжелательным человеком, возможно персональные компьютеры до сих пор были бы ужасно дорогими, а смартфоны - никому ненужными.

Стив Джобс безусловно принадлежит к числу выдающихся людей, даже гениев нашей эпохи. Однако это не означает, что он был приятным человеком в целом.

Предприниматель Марк Андрессен, которому в свое время пришлось много поработать рядом с Джобсом, в недавнем подкасте рассказал об опыте взаимодействия с легендарным изобретателем и дал свою оценку тому, что именно сделало того успешным.

"Стив был одним из самых неприятных людей в истории человечества", - вспоминает Андрессен.

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Он отметил, что Стив Джобс мог устроить спор на ровном месте, например, относительно формы стакана на столе.

"Отсюда происходит большая часть его гениальности. Он просто не собирался воспринимать статус-кво как должное ни при каких обстоятельствах... Он просто был абсолютно нетерпим к чему-то хуже первоклассной работы", - убежден Андрессен.

По его словам, Джобс исходил из мысли, что все вокруг должны работать так же настойчиво и так же стремиться к наилучшему результату, как это делал он сам. В конце концов эта требовательность привела к тому, что команда Джобса начала состоять только из самых талантливых специалистов в своих областях, что порождало чувство корпоративной гордости среди них.

"Истории о том, как [Джобс] кричал или увольнял людей на совещаниях или что-то такое, всегда были побочным эффектом того, что "это не первоклассная работа", - вспоминает Андрессен.

Другие истории о Стиве Джобсе

Как писал УНИАН, Стив Джобс умудрялся сочетать в себе две, на первый взгляд, противоположные черты: он был и генератором новаторских идей, и одновременно был тем, кто способен воплощать идеи в реальные продукты.

Также мы рассказывали о плохой привычке Стива Джобса, которую бывшие подчиненные вспоминают ему до сих пор. Признавая его гениальность, никто однако не считает нужным подражать ему именно в этом аспекте.

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