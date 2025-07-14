Парадокс ситуации в том, что не так давно трамписты в Конгрессе блокировали военную помощь Украине.

Поставка американского оружия Украине через НАТО - это способ, которым Дональд Трамп пытается избежать критики со стороны своих сторонников, которых он годами убеждал, что США не должны просто так помогать Киеву. Об этом пишет CNN.

"Продавая оружие европейским странам, а не передавая его самой Украине, Трамп надеется защитить себя от политической критики относительно того, что он нарушает предвыборное обещание уменьшить роль США в многолетней войне", - говорится в публикации.

Кроме того, очевидно и намерение Трампа нажиться на помощи Украине, потому что каждый зенитно-ракетный комплекс Patriot, который должны оплатить европейцы, стоит примерно 1 миллиард долларов.

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В течение последних двух недель официальные лица в США и Европе работали над деталями того, как этот план будет работать. Именно НАТО не поставляет оружие Украине, а скорее играет роль координатора усилий отдельных стран.

Один из возможных механизмов, как администрация Трампа будет помогать Украине, предусматривает, что европейские страны передают Киеву уже имеющееся у них оружие, а затем заказывают его замену у американских производителей.

Среди стран, которые уже выразили намерение принять участие в такой схеме - Германия и Норвегия. По словам официальных лиц, вероятно, присоединятся еще как минимум четыре страны.

Трамп придумал, как помочь Украине

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Дональд Трамп анонсировал новую схему американской военной помощи Украине. По его словам, Америка будет "продавать" оружие НАТО, а уже НАТО будет передавать его в Украину.

Однако пока не ясно, как именно НАТО будет "покупать" это оружие: будут ли это деньги из общей "кассы" альянса, или все страны-члены "скинутся на него", или возможно будут платить конкретные страны-"добровольцы".

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