Поисковый гигант хочет развить удобную экосистему и обойти в этом аспекте Apple.

Google официально собирается объединить Android и Chrome OS в единую операционную систему. Первая, как известно, используется в мобильных устройствах, тогда как вторую можно встретить в ноутбуках.

Планы корпорации подтвердил один из руководителей Google Самир Самат в интервью TechRadar. По его словам, в компании изучают, как люди извлекают пользу из связки разных гаджетов Apple, чтобы учесть это при создании новой платформы.

Поисковый гигант хочет развить удобную экосистему и обойти в этом аспекте Apple. Слияние позволит упростить развитие обеих платформ, улучшить поддержку приложений и ускорить внедрение новых функций, особенно на базе ИИ. Сейчас разработчики вынуждены адаптировать приложения отдельно для Chrome OS и Android, что требует дополнительных ресурсов и времени.

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Когда именно состоится запуск – пока неясно. По слухам, Google готовит собственный ноутбук Pixel на базе обновленной платформы. Вероятно, полноценный переход займет несколько лет.

И Google, и Apple уже давно выстраивают мостики между мобильными и десктопными системами. В iPadOS 26 появились Menu Bar, окна и другие улучшения многозадачности, а Android 16 обзавелся полноценным режимом рабочего стола. В 2024 году Google также объявила, что начнет использовать компоненты и фреймворки Android при разработке Chrome OS.

А меж тем Google готовится к презентации Pixel 10, которая ожидается уже 20 августа – на два месяца раньше привычных октябрьских презентаций. Нас снова ждут четыре модели: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold.

Ранее Google неожиданно открыла доступ всем желающим к тестированию своего нового ИИ‑генератора видео Veo 3. В отличие от многих аналогов, эта модель может генерировать видео со звуком.

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