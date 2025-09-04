Фактически Янукович подтвердил тезисы, которые в последнее время звучат со стороны президента США Дональда Трампа, говорит Олещук.

Бывший президент Украины, беглец Виктор Янукович внезапно появился в российском медиапространстве и сделал ряд заявлений. В частности, он сказал, что якобы приближал Украину к Евросоюзу и выступал против членства в НАТО.

Политолог Петр Олещук объяснил причины "воскрешения" Януковича. В комментарии "Главреду" он отметил, что фактически Янукович подтвердил тезисы, которые в последнее время звучат со стороны президента США Дональда Трампа и некоторых лиц из его окружения. Речь идет о том, что война РФ против Украины началась якобы из-за того, что Украину пытались затянуть в НАТО.

"Делали это "проклятые демократы": в 2014 году – Обама, а в 2022-м – Байден. А Путин... он в войне не виноват. Мол, вся вина – на американских демократах и Евросоюзе, которые хотели затянуть Украину в Альянс и ради этого "устроили переворот". И вот, россияне подсовывают "президента", против которого был устроен "переворот", и он подтверждает все это публично", – сказал Олещук.

Политолог считает, что этот перформанс Януковича был опубликован по двум причинам. Во-первых, Кремль пытается изобразить Россию не как агрессора, а как "защитника конституционного строя" в Украине. Таким образом там хотят оправдать действия российского диктатора Путина.

Вторая причина заключается в том, что выступление беглого экс-президента рассчитано и на Дональда Трампа. Как пояснил Олещук, Янукович появляется как "доказательство" того, что из-за его несогласия со вступлением Украины в НАТО против него произошел так называемый "переворот".

Внезапное появление Януковича

На днях в России неожиданно "вышел на связь" бывший президент Виктор Янукович, о котором довольно давно ничего не было слышно. Он выдал ряд заявлений о своем сроке на посту – в частности, уверял, что якобы вел Украину в ЕС.

В Институте изучения войны внезапное появление Януковича тоже не оставили без внимания. Там напомнили, что последний раз он публично появлялся в СМИ еще в июле 2022 года, когда призвал украинцев сдаться России.

Не исключается, что Кремль готовит почву для заявлений о том, что законным лидером Украины является якобы Янукович, а не действующий президент Владимир Зеленский.

Отдельное внимание аналитики обратили на время публикации этого обращения.

"Время записи видеообращения Януковича неизвестно, но он начал с утверждения, что Путин "абсолютно прав", – что выглядит как прямая реакция на высказывания Путина по Украине на саммите ШОС и указывает на вероятную скоординированную информационную кампанию", – заявили в ISW.

