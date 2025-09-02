Кремль, вероятно, приурочил публикацию этого видеообращения к выступлению Путина на ШОС, чтобы придать смысл его заявлениям.

Кремль, вероятно, приурочил публикацию видеообращения бывшего президента Украины Виктора Януковича к выступлению кремлевского диктатора Путина на саммите ШОС, чтобы придать легитимность требованию бункерного деда о смене власти в Украине, пишет Институт изучения войны (ISW).

В новом видеообращении Янукович утверждает, что во время своего президентства якобы работал над тем, чтобы приблизить Украину к ЕС, и что его конечной целью было вступление в Евросоюз.

Однако он также обвинил европейских партнеров в "некорректном" поведении во время переговоров и раскритиковал ЕС за непонимание сложностей экономической ситуации Украины. Последний раз Янукович публично появлялся в СМИ в июле 2022 года, когда призывал украинцев сдаться России.

"Время записи видеообращения Януковича неизвестно, но он начал с утверждения, что Путин "абсолютно прав", — что выглядит как прямая реакция на высказывания Путина об Украине на саммите ШОС и указывает на вероятную скоординированную информационную кампанию", - говорится в материале.

Кремль, возможно, готовит почву, чтобы заявить, будто Янукович является законным лидером Украины, а не президент Украины Владимир Зеленский.

Появление Виктора Януковича

Ранее УНИАН сообщал, что экс-президент Украины неожиданно появился в публичном пространстве с заранее записанным видео. В этом ролике он действует "по сценарию Путина", рассказывая, что вступление в НАТО даже не рассматривал, ведь это привело бы к "внутреннему противостоянию"...

"Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда, это прямая дорога к гражданской войне", - отметил он.

