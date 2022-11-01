В Роспотребнадзоре считают, что количество инфицированных будет расти.

Вирус иммунодефицита человека выявили у 1% населения Российской Федерации.

Об этом заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

По его словам, сейчас инфицированы до 1,5 миллиона россиян, число людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией растет.

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Покровский прогнозирует, что с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения вирусом может составить 660 тысяч человек.

По данным Объединенной программы Организации Объединенных Наций ЮНЭЙДС, в некоторых странах Африки доля инфицированных ВИЧ среди населения в возрасте от 15 до 49 лет составляет: 0,8% в Эфиопии, 1,1% в Чаде и Либерии, 1,3% в Нигерии (данные за 2021 год).

UNAIDS

Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД была создана для скоординированной борьбы в глобальном масштабе с эпидемией ВИЧ и СПИДа и её последствиями.

По их данным, в 2021 году ВИЧ заразились 1,5 миллиона человек. 38,4 миллиона живут с этим вирусом, а 650 тысяч человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.

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