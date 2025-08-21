Это является одним из самых явных признаков того, что Европе придётся взять на себя бремя поддержания прочного мира в Украине.

Высокопоставленный представитель Пентагона по политическим вопросам заявил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что это является одним из самых явных признаков того, что Европе придётся взять на себя бремя поддержания прочного мира в Украине.

По информации издания, руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии, настоятельно просили американскую сторону раскрыть информацию о том, какие войска и авиасредства она предоставит для поддержки Украины в достижении мирного соглашения с Россией.

Официальные лица рассказали, что эта встреча и ещё одна спешно организованная встреча лидеров НАТО в среду вызвали у союзников всё большую обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп будет полагаться на Европу в обеспечении долгосрочного мира после завершения Россией своего вторжения.

"Становится всё более очевидным, что именно Европа будет осуществлять это на местах. США не полностью привержены ни к чему", - заявил дипломат НАТО, проинформированный о ходе переговоров.

При этом некоторые европейские официальные лица предупредили, что встречи на этой неделе - это "первый залп" в серии сложных переговоров и торга, поскольку Европа сталкивается с потенциально масштабной и дорогостоящей задачей поддержания мира.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, участвовавший во встрече в Белом доме, проинформировал 32 страны-члена НАТО о состоявшихся переговорах и начал обсуждение гарантий безопасности в общих чертах, сообщил представитель НАТО.

Члены альянса надеются разработать работоспособные планы для представления своим политическим лидерам, сообщил другой представитель НАТО:

"Военное планирование в Европе корректируется с учётом любого сценария, несмотря на параллельное продолжение дипломатических усилий".

Гарантии безопасности для Украины

В понедельник Трамп заявил о готовности отправить американские войска на Украину. Но во вторник он отказался от своих намерений, заявив, что вместо этого готов оказать воздушную поддержку европейским войскам.

Ранее агентство Bloomberg утверждало, что на онлайн-конференции европейских лидеров 19 августа о готовности направить войска в Украину объявили 10 стран, включая Францию и Британию.

