Взрыв на заводе "Авангард" в Стерлитамаке унес жизни трех женщин, пятеро ранены; причины ЧП выясняются криминалистами.

В городе Стерлитамак (России) на военно-химическом заводе "Авангард" произошел мощный взрыв. Есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава республики Башкорстан Радий Хабиров в Telegram.

По его словам, взрыв произошел в одном из цехов, что привело к серьезным разрушениям здания. На месте происшествия работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов. Причины взрыва в настоящее время устанавливаются.

В результате взрыва погибли три человека - все женщины, среди них молодая девушка 2002 года рождения. У двух погибших остались дети. Пять человек пострадали; трое из них были госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака, позже их перевезли в Уфу. Состояние двух пациентов - тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Что известно о заводе "Авангард"

Предприятие "Авангард" работает со взрывчатыми веществами и выполняет государственные заказы. Несмотря на трагедию, руководство завода сообщило, что он продолжит выпускать продукцию для армии.

Расследование причин взрыва продолжается, сейчас криминалисты проверяют версии произошедшего, включая технические сбои. В то же время Хабиров не ответил, рассматривается ли версия с атакой БПЛА.

