Эксперты поделились, какие проблемы это решение может создать для украинских беженцев.

Правительство Германии вскоре планирует рассмотреть законопроект, который подало Министерство труда относительно реформы социальной помощи украинцам, пишет Deutsche Welle.

Издание объясняет, что Кабинет министров должен принять решение, будут ли украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года получать социальную помощь или же перейдут к системе выплат по закону о выплатах искателям убежища.

Выплаты украинским беженцам в Германии

В стране с февраля 2025 года начали периодически появляться новости о намерении властей сократить социальные выплаты украинским беженцам. Партии созданной в правительстве коалиции в Германии - Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) объявили, что украинцам, обратившимся за помощью после 1 апреля текущего года, Германия будет платить меньший размер социальной помощи по сравнению с теми, кто прибыл в эту страну раньше.

Издание объясняет, что вместо пакета социальной помощи "бюргергельд", который составляет 563 евро на одинокого человека, а также включает оплату медицинского страхования, аренды жилья и отопления, новоприбывшим гражданам Украины должны обеспечивать помощь объемом в 441 евро. Объясняется, что именно таков размер прожиточного минимума в Германии для просителей убежища со всего мира.

Могут ли отменить выплаты таким украинцам задним числом?

"В законопроекте заложены механизмы, которые позволяют избежать применения принципа обратного действия в отношении лиц, прибывших после 1 апреля", - заверила министр труда и социальных вопросов ФРГ Бербель Бас.

Также она отметила, что в случае принятия законопроекта, переход украинцев в новое правовое поле будет осуществляться постепенно.

С какими проблемами могут еще столкнуться украинцы?

Юристы отметили, что споры могут возникнуть в случае принятия изменений в отношении украинских беженцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года и которые сейчас арендуют жилье.

"В зависимости от того, что именно будет прописано в законе, через три месяца, когда истекут стандартные сроки расторжения договора аренды, может возникнуть вопрос, что людей будут выселять на улицу или в приют для беженцев", - рассказал изданию эксперт по вопросам социальной защиты юридической компании Plagemann Rechtsanwälte Томас Франц.

Издание отмечает, что если правительство Германии отменит дотации и на аренду жилья, по такому принципу, социальная служба должна продолжить платить за него еще полгода.

Кроме этого, если правительство примет законопроект, его еще должны согласовать федеральные земли. Сейчас социальные выплаты "бюргергельд", которые получают украинские беженцы, покрываются из целого ряда фондов, в частности за счет дотации из федерального бюджета.

Содержание новоприбывших украинцев, переведенных на обычную процедуру ложится на плечи местных бюджетов. Также местные власти будут в таком случае отвечать за размещение украинских беженцев в приютах и социальных помещениях, если с ними разорвут действующие договоры аренды жилья.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что молодые украинские мужчины, которым недавно разрешили выезд из страны, должны защищать свою Родину, а не ехать в их страну. Мерц добавил, что "попросил президента Украины Владимира Зеленского обеспечить это". Он также подтвердил намерения по сокращению размера соцвыплат некоторым украинцам.

Также мы писали, что количество украинцев, получивших временную защиту в Евросоюзе, достигло самого высокого уровня с августа 2023 года. Издание die Zeit предполагает, что это связано с разрешением властей Украины украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать из страны. Отмечается, что доля совершеннолетних мужчин среди украинцев, получивших защиту, выросла до 47%. По состоянию на конец сентября 2025 года в Евросоюзе находилось 4,3 миллиона украинцев с временной защитой.

