Аналитики утверждают, что имеющиеся статистические данные делают эту цель нереалистичной, или даже совсем невозможной.

Администрация президента США Дональда Трампа ставит своей целью депортировать в этом году рекордное количество мигрантов – 1 миллион человек. Об этом пишет The Washington Post, ссілаясь на информацию нынешних и бывших чиновников.

Как отмечает издание, наивысшее число ддепортированных мигрантов за год до сих пор составляло более 400 000 во времена президентства Барака Обамы. Однако чиновники отмечают, что представители Трампа не раскрывают, как они подсчитывают цифры.

"При этом аналитики говорят, что имеющиеся статистические данные делают эту цель нереалистичной, или даже совсем невозможной, учитывая финансирование, уровень укомплектованности персоналом и тот факт, что большинство иммигрантов имеют право на судебное слушание перед высылкой из страны", - пишет WP.

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Одна из стратегий быстрого увеличения количества депортаций, заключается в поиске способов депортировать часть из 1,4 миллиона иммигрантов, которые имеют окончательные приказы о депортации, но не могут быть депортированы, потому что их родные страны не принимают их обратно.

Сейчас администрация ведет переговоры примерно с 30 странами о приеме депортированных, которые не являются их гражданами, сообщили два чиновника. В недавнем судебном иске администрация заявила, что надеется отправить "тысячи" иммигрантов в эти пункты назначения.

По словам пресс-секретаря Министерства внутренней безопасности Триши Маклафлин, по состоянию на конец марта были депортированы более 100 000 иммигрантов. С тех пор, по ее словам, число депортаций возросло еще на 17 000.

Как отмечает WP, одна из основных причин, по которой администрация Трампа вряд ли достигнет 1 миллиона депортаций, заключается в том, что количество нелегальных пересечений границы резко сократилось, а они традиционно составляли большую часть депортаций. После того, как Трамп отправил сотни солдат на границу, количество нелегальных пересечений сократилось до чуть более 7 000 в марте, что является самым низким показателем за десятилетия.

Миграционная политика США

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что с момента вступления в должность Дональда Трампа на пограничных переходах страны произошел ряд громких инцидентов с иностранными туристами, в первую очередь, из Европы и Канады. Людей останавливали прямо на границе и затем удерживали в иммиграционных центрах под стражей в течение нескольких недель, прежде чем им разрешили улететь домой за свой счет.

Из-за этого многие путешественники из европейских стран и Канады начали опасаться путешествовать в США.

Также ранее СМИ писали, что Администрация Трампа отменит временный легальный статус примерно для 240 тыс. украинцев, бежавших от войны в Украине. Такой шаг потенциально может поставить граждан Украины на путь ускоренной депортации из США.

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