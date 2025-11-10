Украинские беженцы в США стали жертвой 'Большого прекрасного закона' Трампа

Администрация Трампа решила приостановить или сократить выплату помощи в размере 210 долларов на одного человека на продовольствие по программе SNAP.

Около 300 тысяч украинских беженцев, которые имеют статус временной защиты в США, в связи с политикой администрации президента США Дональда Трампа по сокращению социальных программ в рамках так называемого "Большого прекрасного закона" оказались в серьезной кризисной ситуации с продовольствием из-за потери помощи по программе SNAP.

Об этом сообщил Юрий Боечко генеральный директор неприбыльной организации Hope For Ukraine, во время общения с подкастером Адамомо Класфельдом в YouTube.

Боечко рассказал об угрозе приостановления выплат украинским беженцам в США в рамках программы дополнительной продовольственной помощи SNAP.

"Это была волна шока, которая прокатилась по всему нашему офису и всему сообществу украинских беженцев, которые здесь находятся. Потому что, фактически, в конце октября они начали получать эти письма, в которых их сообщали о том, что из-за их иммиграционного статуса их выплаты в рамках SNAP будут прекращены или значительно уменьшены", - подчеркнул Боечко.

Он добавил, что большинство украинских беженцев не совсем понимали, о чем идет речь. В ноябре начали проводиться встречи с лидерами сообществ украинских беженцев по всей территории США, поскольку в Соединенных Штатах находится около 300 тысяч украинских беженцев, которые приехали в Америку, спасаясь от полномасштабной войны. Большинство из них приехали на основе статуса временной защиты. Этот статус позволяет легально находиться в США два года. Сейчас все они легально находятся в США.

"Мы начали обращать на это внимание и общаться с семьями. Поэтому, по сути, на основе этих новых изменений, которые являются результатом "Большого прекрасного закона (Big Beautiful Bill)" (сокращение налогов и расходов по требованию президента США Дональда Трампа, в том числе сокращение программ социальной защиты - УНИАН), я называю его самым жестоким сокращением "Большого прекрасного закона", фактически направленным на самое уязвимое население Соединенных Штатов. В этом законе мы говорим об украинских беженцах, беженцах войны, но это затрагивает не только украинских беженцев войны. Это затрагивает всех, кто имеет статус временной защиты", - отметил Боечко.

Он отмечает, что с 1 ноября тысячи разных людей, не только украинцев, потеряли доступ к гуманитарной помощи по программе SNAP. Средняя помощь по программе SNAP для одного человека составляет 210 долларов.

Боечко утверждает, что это сокращение помощи не окажет большого влияния на бюджет. Но эта помощь была чрезвычайно важной для семей с четырьмя или шестью детьми. Одна такая семья теряет около тысячи долларов. За эти средства они могли покупать еду.

"И сейчас мы видим перед нашими глазами, что в Соединенных Штатах будет создан серьезный продовольственный кризис. И это не из-за чрезвычайных природных бедствий, не из-за недостатка продовольствия, а исключительно из-за политики, воплощенной в часть "Большого прекрасного закона", - подчеркнул Боечко.

Он добавил, что сейчас пытается привлечь общественное внимание к этой ситуации, потому что последствия таких изменений ужасны.

По его словам, в условиях, когда не известно, будет ли продлен статус временной защиты, и с потерей льгот по программе SNAP, украинские беженцы стоят перед выбором - платить за аренду жилья, но не питаться, или питаться и быть выселенными.

По его убеждению, речь идет об очень большом кризисе. Помощь по программе SNAP выплачивалась в США на протяжении десятилетий. Ранее все, кто прибывали в США, имели право подавать заявку на получение помощи по этой программе.

Украинские беженцы в США

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно, что тысячи украинцев, прибывших в США по гуманитарной программе "Единство за Украину" (U4U), сталкиваются с риском остаться без легального статуса и разрешения на работу, поскольку истекает двухлетний срок защиты по этой программе.

В то же время, в июле президент США Дональд Трамп заявил, что граждане Украины, которые выехали, спасаясь от войны и нашли приют в США, смогут оставаться в стране до завершения конфликта.

