В Чехии на выборах может победить бывший премьер Андрей Бабиш, который является сторонником Орбана и критикует помощь Киеву.

Украина вскоре может потерять важного сторонника в Европе - Чехию, которая приняла огромное количество украинских беженцев, активно передавала нашей стране вооружение, и создала международный альянс по закупке боеприпасов для ВСУ. Однако сейчас Чехия стоит перед лицом смены курса, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

По результатам опросов, на предстоящих осенью парламентских выборах с большим отрывом лидирует бывший премьер-министр и глава партии ANO Андрей Бабиш, который критикует помощь Киеву, выступает за быстрые мирные переговоры с Россией и заявляет о готовности прекратить поставки оружия - включая закупки боеприпасов для ВСУ.

Бабиш, который занимал пост премьер-министра с 2017 по 2021 год, позиционировал себя как ярый сторонник Дональда Трампа, он также считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана примером для подражания.

"В европейских столицах существуют опасения, что возвращение Бабиша к власти может подорвать поддержку Украины со стороны других центральноевропейских стран и укрепить ось Орбана и словацкого премьер-министра Роберта Фицо", - пишет издание.

Сам Бабиш недавно усилил эти опасения, заявив, что правительство под руководством АНО приостановит инициативу по поставкам боеприпасов, а также дальнейшие поставки чешского оружия Киеву. Он также отвергает недавно согласованное увеличение оборонных расходов в рамках НАТО и уже поставил под сомнение обязательство по статье 5 о взаимной помощи.

Однако ключевым фактором его внешнеполитического курса будет то, с кем ANO сформирует коалицию, поскольку ее рейтинг одобрения в опросах составляет около 30%, и недостаточен для большинства.

Вероятный, но сложный сценарий для Бабиша заключается в том, что его партия получит парламентское большинство только с крайне правой СДПГ Томио Окамуры – сторонниками Путина. СДПГ требует проведения референдумов по выходу Чехии из ЕС и НАТО, кроме того, в её списках есть пророссийские кандидаты, распространяющие кремлёвскую пропаганду, отмечает NZZ.

Чехия о войне в Украине

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что если цена выживания Украины заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то это приемлемая цена. Он подчеркнул, что его страна и другие союзники никогда юридически не признают оккупированные территории российскими.

Также УНИАН писал, что Чехия по-прежнему поддерживает прием украинских беженцев, но новый опрос показывает, что в обществе растет усталость от украинцев на фоне экономических проблем в стране.

