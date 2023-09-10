Он отметил, что несмотря ни на что, у него не было ощущения, что нужно выезжать из Киева.

Польские дипломаты в Киеве начали готовиться к возможной войне еще в октябре 2021 года, а в первые дни в опустевшей столице сами забирали из квартир вещи коллег и однажды их приняли за воров.

Об этом в интервью BBC Украина рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Он был чуть ли не единственным дипломатом, который остался в Киеве на момент полномасштабного вторжения РФ. Он провел в украинской столице весь февраль и март 2022 года.

По его словам, до 20-х чисел февраля не был уверен, что война будет, однако посольство начало готовиться к худшему еще с осени – вывозить в Варшаву или уничтожать документы, планировать эвакуацию сотрудников, запасать продукты, опливо, генераторы. А за полторы недели до 24 февраля посол после указания из Варшавы начал эвакуацию семей дипломатов.

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Цихоцкий назвал "незабываемым" визит в Киев президентов Польши и Литвы Анджея Дуды и Гитанаса Науседы накануне полномасштабного вторжения.

"У меня было ощущение, что все понимают, что это – последние часы, последние моменты мира... Но у меня совсем не было ощущения, что я хочу уехать. Хотя я прощался со своим президентом без понимания, когда мы с ним встретимся в следующий раз, и встретимся ли вообще", – поделился впечатлениями дипломат.

Цихоцкий рассказал, что в первый день войны в посольстве оставалось 20 человек. Работа как таковая тогда "потеряла смысл", потому что украинские чиновники были или очень заняты, либо в эвакуации. Через несколько дней, после эвакуации, в посольстве осталось три человека.

Посол отметил, что это было очень необычное время. "С одной стороны, что мы здесь могли делать? Мы ждали, информировали Варшаву о том, что видели. Но на самом деле это у Варшавы тогда было больше инструментов, чем у нас, чтобы узнать, что здесь происходит. Мы не могли сказать, где – в Ирпене, в Буче или в Бородянке – находятся россияне. Связь с украинскими властями тоже была проблематична – мне не хотелось отвлекать их запросами, поскольку они работали 24 часа в сутки", - рассказал Цихоцкий.

Он добавил, что в те дни они испытывали страх, но старались действовать рационально. Больше всего дипломаты опасались, что в пустом Киеве к ним могут зайти преступники или диверсанты.

"Но к нам начали приходить коллеги из разных украинских спецслужб, из СБУ, Нацгвардии. Они уверяли нас, что за нами приглядывают, им очень важно, что мы здесь остались, и они это очень ценят, что мы в безопасности. И что в случае чего они нас предупредят. Это очень поднимало настроение", - поделился подробностями Цихоцкий.

Позже посол решил заняться свезением в помещение посольства вещей из квартир польских дипломатов, которые выехали из Украины почти с пустыми руками. По словам Цихоцкого, дипломаты нашли "несколько мужчин с ржавым грузовиком" и вместе с ними поехали собирать вещи.

"Случались и забавные ситуации, потому что мы не подумали предупредить о наших визитах владельцев квартир, которые мы снимали. И вот в одной из квартир слышим настойчивый стук в дверь. Открываем - а там патруль теробороны с автоматами. Соседка вызвала, потому что услышала звук. Она же знала, что там жили поляки, а потом уехали...", - рассказал дипломат.

Он отметил, что ему тогда понравились и действия соседки, и быстрая реакция теробороны.

"Тогда я подумал, что мы в безопасности. Возможно, это не было самое приятное приключение, но в целом оно давало основания для оптимизма, потому что показывало, что граждане самоорганизовываются и поддерживают друг друга", – рассказал о выводах Цихоцкий.

Посол Польши в Украине Цихоцкий

В начале марта 2022 года посол Польши Бартош Цихоцкий заявил, что остается в Киеве, потому что не хочет наносить удар по моральному духу украинцев. "Есть вещи, которые не сделаешь на расстоянии. Уход сейчас это то, что могло бы ослабить моральный дух украинцев"- сказал тогда Цихоцкий.

Польша была одной из немногих стран, которая оставила открытым посольство в Киеве, в то время как другие страны перенесли свои дипмиссии либо во Львов, либо вообще за пределы Украины.

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