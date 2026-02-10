ЕС составляет список уступок, на которые должна пойти Россия для реального мира, - Каллас

Каллас подчеркнула, что США нужно перестать оказывать все большее давление на Украину.

Европейский Союз обсуждает список уступок, на которые должна пойти Россия для обеспечения долгосрочного мира в Украине. Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, пишет ABC News.

Она напомнила, что 4 февраля россияне применили кассетные боеприпасы при атаке на рынок в Дружковке. В результате этой атаки погибли семь человек. В это же время представители Украины и РФ провели очередной раунд переговоров в Абу-Даби при посредничестве США.

"Мы только что стали свидетелями усиления бомбардировок со стороны России во время этих переговоров", - сказала высокий представитель ЕС.

Каллас отметила, что Евросоюз убежден в том, что Россия не ведет серьезных переговоров о мире. По ее словам, Европа сомневается в том, что администрация президента США Дональда Трампа представляет интересы ЕС и Украины на этих переговорах. Она подчеркнула, что именно поэтому Европа работает над "планом устойчивого мира", который может заставить Москву пойти на уступки.

Высокий представитель ЕС отметила, что блок "очень благодарен" США за дипломатические усилия. Тем не менее, она добавила, что для достижения устойчивого мира все участники переговоров, включая россиян и американцев, должны понимать, что необходимо согласие европейцев.

"У нас тоже есть условия. И мы должны выдвигать условия не украинцам, на которых и так уже оказывается большое давление, а россиянам", - подчеркнула она.

Каллас поделилась, что эти условия могут включать требования к России вернуть тысячи детей, похищенных из Украины, а также ограничить численность российских вооруженных сил после окончания войны. Она напомнила, что требование по ограничению численности ВСУ ранее выдвигала Москва.

"Проблема не в украинской армии. Проблема в российской армии. Проблема в российских военных расходах. Если они тратят столько на военные нужды, то им придется снова их использовать", - объяснила Каллас.

Высокий представитель ЕС рассказала, что "план устойчивого мира", вероятно, будет распространен среди стран-членов ЕС в ближайшие дни для возможного обсуждения на встрече министров иностранных дел блока 23 февраля.

Кроме того, Каллас заявила, что США не нужно оказывать все большее давление на Украину. Она отметила, что именно зависимость Киева от американской поддержки заставила его пойти почти на все уступки.

"Давление на более слабую сторону всегда может привести к более быстрым результатам, но это только декларация о том, что у нас есть мир. Это не устойчивый мир. Это не будет гарантией для Украины или кого-либо еще, что Россия не нападет снова", - сказала она.

Украина готова пойти на тяжелые уступки ради завершения войны

Ранее высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Украина готова пойти на уступки ради завершения войны. По ее словам, проблема заключается в позиции России.

Каллас отметила, что гораздо труднее будет заставить Россию пойти на уступки ради мира. Она подчеркнула, что за последние 100 лет РФ напала как минимум на 19 стран.

Также высокий представитель ЕС отметила, что России придется пойти на ограничение своего военного бюджета, армии и ядерного оружия после завершения войны.

