Москва неожиданно объявила ядерные учения: в ISW объяснили, что задумал Путин

Россияне пытаются влиять на принятие решений в НАТО и скрывать свои слабости.

Россия внезапно объявила о ядерных учениях, которые продлятся до 21 мая, чтобы продемонстрировать силу перед союзниками Украины и отвлечь внимание от растущих проблем захватчиков на фронте. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

"Россия использует неанонсированные стратегические ядерные учения, чтобы демонстрировать силу союзникам Украины и отвлечь внимание от все более очевидных слабостей на поле боя", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Россия заранее не объявляла о учениях 19–21 мая и проводит их значительно раньше, чем традиционные воздушные, наземные и морские ядерные маневры, неофициально известные как учения "Гром", которые РФ ежегодно проводит в октябре, начиная с 2022 года. Последний раз российские войска проводили внезапные ядерные учения летом 2024 года. Тогда они были сосредоточены на нестратегическом (тактическом) ядерном оружии и, вероятно, имели целью повлиять на дискуссии на Западе о предоставлении Украине дальнобойного вооружения.

Сейчас, добавляют эксперты, Кремль повторяет давние угрозы в адрес НАТО параллельно с проведением учений. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 19 мая заявил, что вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО с катастрофическими последствиями растет, и обвинил НАТО в провокации.

"Вероятно, российские силы проводят внезапные ядерные учения 19–21 мая и одновременно усиливают давно известные информационные нарративы, чтобы влиять на принятие решений в НАТО и скрывать собственные слабости. Российским войскам до сих пор не удалось достичь значительных успехов в рамках их весенне-летнего наступления, украинские силы перехватили тактическую инициативу на нескольких участках фронта, а российская армия не смогла защитить глубокий тыл РФ от все более разрушительных украинских ударов", – добавляют в ISW.

Аналитики отмечают, что Кремль пытается применить тактику "рефлексивного контроля". Эта тактика заключается в формировании поведения противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы, в частности, Украина и ее союзники добровольно приняли решения, выгодные Москве. Таким образом Кремль, вероятно, пытается ослабить связи Украины с европейскими партнерами и снизить поддержку украинских оборонительных усилий.

Агрессия против Прибалтики

Кроме того, по мнению специалистов, РФ усиливает усилия по созданию информационных условий для возможной будущей агрессии против стран Балтии. Об этом свидетельствует заявление Службы внешней разведки РФ о том, что Украина якобы будет запускать беспилотники по тыловым районам России с территории балтийских государств, в частности Латвии. Российская разведка фактически намекнула, что РФ может нанести удары по якобы украинским точкам запуска дронов – то есть по латвийским военным базам и по центрам принятия решений в Латвии, отмечают в ISW.

Такие заявления РФ являются продолжением усилий российских чиновников по созданию условий для возможного нарушения воздушного пространства стран Балтии и Финляндии или проведения против них других военных операций, считают аналитики.

Ядерные учения в РФ

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило о начале учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии". Маневры пройдут с 19 по 21 мая. В них примут участие более 64 тыс. военных и более 7,8 тыс. единиц техники. К учениям привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Тихоокеанский и Северный флоты.

При этом несколько ядерных подразделений осуществят пуски баллистических и крылатых ракет на полигонах России.

По оценкам BBC, в учениях, вероятно, будет задействовано большинство из примерно 320 российских пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных нести ядерное оружие.

