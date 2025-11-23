США и Украина проведут переговоры перед дедлайном Трампа: CNN раскрыл детали

В Женеве состоятся ключевые переговоры США, Украины и Европы по 28-пунктовому плану Трампа, который ставит Киев перед сложным выбором.

Высокопоставленные чиновники США, Украины и Европы соберутся в воскресенье в Женеве, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине, пишет CNN.

Переговоры проходят на фоне дедлайна, который Дональд Трамп установил для Киева по принятию его 28-пунктового плана - документа, который предусматривает значительные уступки России, включая территории, ограничением численности украинской армии и отказом от вступления в НАТО.

Европейские лидеры, которые встретились на полях саммита G20, поддержали активизацию дипломатических усилий, но подчеркнули, что проект нуждается в доработке.

Видео дня

"Границы не должны меняться силой. Ограничения вооруженных сил Украины делают страну уязвимой к будущим нападениям", - заявили они.

К переговорам присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии также встретятся со своими украинскими и американскими коллегами.

Канада также присоединяется: премьер Марк Карни планирует обсудить план с Зеленским в воскресенье, а отдельно США проведут переговоры с Россией по предложению Трампа.

Мирный план - основные новости

Правитель РФ Владимир Путин ранее заявил, что этот план "может стать основой окончательного мирного урегулирования".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание указа о составе делегации и подчеркнул, что украинские представители знают, как защищать национальные интересы страны и предотвратить новое вторжение России.

Переговоры в Швейцарии состоятся накануне встречи лидеров ЕС в понедельник, объявленной президентом Европейского совета Антонио Костой.

Вас также могут заинтересовать новости: