Украина создала оборонную промышленность, в которой остро нуждается Европа, – Foreign Affairs

Украина опережает остальную Европу по военному потенциалу, который будет определять поля боя в течение следующего десятилетия.

После четырех лет полномасштабной войны с интенсивным применением дронов Украина стала ведущим специалистом в перехвате БПЛА, многоуровневой противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и беспилотных системах в Европе.

Об этом говорится в материале Foreign Affairs. Отмечается, что Украина за годы войны научилась применять эти технологии эффективно, дешево и в больших масштабах. Хотя американские системы противовоздушной обороны, такие как Patriot и THAAD, являются эффективными, они дорогие и дефицитные. К тому же, на потребность в альтернативе повлияло и то, что для сбития "Шахеда" за 35 тысяч долларов требовалась ракета за 3,7 млн долларов.

Если Европа хочет быть готовой к современной войне, ей тоже придется перенимать опыт Украины. Именно украинская армия сейчас является самой большой и наиболее закаленной в боях в Европе. Производственные мощности в сфере обороны оцениваются в 25–40 млрд долларов, однако простаивают из-за нехватки финансирования. Изменить ситуацию может приток капитала от европейских компаний, добавляет автор.

Какое оружие произвела Украина за время большой войны

До февраля 2022 года оборонная промышленность Украины была небольшой по европейским меркам, а бюджет страны на военные закупки составлял менее миллиарда долларов. После широкомасштабного вторжения со стороны России украинская оборонка быстро развивалась.

"Результаты оказались выдающимися, особенно в области беспилотных систем. В начале 2025 года украинские солдаты использовали дроны в 80–85 процентах всех ударов на передовой. Сегодня Украина применяет FPV-дроны, управляемые пилотами через прямую трансляцию, стоимость которых составляет от 500 до 2000 долларов за единицу, что позволяет вооруженным силам поражать десятки тысяч целей ежемесячно", – подчеркивает автор.

Кроме того, Украина пополнила свой арсенал собственными ракетами большой дальности, такими как FP-5 Flamingo. Новые средства могут достигать российских баз и нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на расстоянии 1 800 миль или почти 3 тысячи километров. Созданы и дроны-перехватчики, которые успешно сбивают российские беспилотники. В свою очередь, украинские морские дроны фактически вытеснили флот РФ из западной части Черного моря.

Сейчас более 200 украинских компаний разрабатывают беспилотные наземные системы. Кроме того, Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять поля сражений в течение следующего десятилетия. В частности, Киев усовершенствовал и масштабировал автономные навигационные системы, функционирующие без GPS в средах с сильными помехами.

Проблемы с производством оружия в Европе

В настоящее время оборонная промышленность Европы не может удовлетворить требования длительного конфликта высокой интенсивности, отметил автор. Почти во всех сферах мощности составляют лишь часть того, что нужно континенту для сдерживания российской угрозы.

Наиболее ярко этот пробел иллюстрируют дроны. Во время учений в мае прошлого года украинские специалисты поразили командование НАТО, когда "уничтожили" два батальона НАТО за один день – еще до того, как силы Альянса успели развернуть собственные дроны.

"Украина может производить до десяти миллионов дронов в год. Вся американская база по производству малых дронов производит менее 100 000; европейские показатели не намного лучше. И в отличие от Украины, ни США, ни Европа существенно не интегрировали дроны в свою доктрину, обучение и институциональные рамки", – подчеркивает издание.

Автор материала утверждает, что Европа должна признать Украину такой, какой она и есть – элементом европейской безопасности. Такое сотрудничество принесет пользу всему континенту.

Украинское оружие – другие новости

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что украинские дроны поражают цели на территории РФ с точностью до 10 метров. По его словам, дальность дронов стратегического уровня достигает 1500 километров.

Ранее главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что уже летом будет готова новая баллистическая ракета с дальностью 850 километров. Он добавил, что даже американскому ЗРК Patriot сложно перехватить такие ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: